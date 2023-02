Case in affitto a Bologna, trovarle è una giungla. Prezzi record, una stanza costa 600 euro

Bologna, 6 febbraio 2023 – Ciao, affitto camera doppia. 480 euro a posto letto". "Favolosa singola, 600 euro in appartamento non arredato". "Affittasi bilocale in pieno centro, ideale per due persone a 2.400 euro". Sembra uno scherzo, ma purtroppo non lo è. Questi sono solo tre dei migliaia di annunci sui gruppi Facebook che descrivono una situazione ormai diventata insostenibile. Bologna e gli affitti, un rapporto complicato sin dal Medioevo, quando i proprietari delle case costruivano stanze in più per affittarle agli studenti dell’università più antica d’Europa. Affitti da incubo in Emilia Romagna, sempre meno case e prezzi alle stelle: "Rincari del 31%" Già prima della pandemia la situazione era al limite. Poi il Covid aveva fatto svuotare la città, gli affitti erano calati e l’offerta di stanze superava la domanda. Ma ora che turisti, fuori sede e lavoratori sono tornati, la situazione non solo è tornata come prima, ma sembra anche peggiorata. Senza contare l’inflazione, che gonfia i prezzi in tutta Europa. Secondo una ricerca di Immobiliare.it, a gennaio per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 17,09 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 19,76 per cento rispetto a gennaio 2022 (14,27 euro...