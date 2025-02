Case a Bologna, ancora boom di prezzi: dove costa di più

Bologna, 28 febbraio 2025 – Aumentano ancora i prezzi delle case bolognesi. Nel primo semestre 2024, i dati elaborati da Tecnocasa Group dicono che le quotazioni degli appartamenti in centro storico sono incrementate ancora del +6,1 per cento, fino a toccare i 5.000 euro al metro quadro nelle soluzioni ristrutturate in prossimità di piazza Maggiore. Dunque, la decisione del Comune di Bologna di monitorare il cambio d’uso da residenziale a turistico ricettivo e di stabilire la metratura minima di 50 mq per gli immobili da destinare a questa finalità non ha ancora sortito effetti sul mercato, anche se i potenziali acquirenti sono diventati più prudenti. Intorno alla stazione, invece, siamo attorno ai 3.000 euro al metro quadro. Nella prima parte del 2024, hanno acquistato prevalentemente giovani aiutati dai genitori.

I prezzi in San Donato-San Vitale

Salgono anche le quotazioni nella macroarea di San Donato-San Vitale (+1,2%), l’offerta infatti è in diminuzione e la domanda in crescita. Le case troppo costose e i prezzi del nuovo, in aumento anche nell’hinterland, hanno determinato una bassa offerta. Molti acquirenti sono genitori di studenti o investitori che comprano per mettere a reddito e desiderano immobili in buono stato. Un bilocale si affitta tra 600 e 800 euro al mese. L’usato costa mediamente tra 2.000 e 2.200 euro al metro quadro. A San Donnino prevalgono gli acquisti di abitazione principale, il parco immobiliare è decisamente vetusto e si registrano prezzi medi di 2.200 euro al metro. In San Donato, dove passerà anche il tram che collegherà Borgo Panigale con la Fiera e con via Fanin, le quotazioni sono comprese tra 2.300 e 2.800 euro al metro quadrato.

Massarenti e Ospedale Sant’Orsola

Tempi di vendita veloci e prezzi stabili nei quartieri di Massarenti, ospedale S. Orsola e zone limitrofe. Crescono le richieste per le soluzioni ristrutturate e in buono stato che toccano punte di 3.500-3.600 euro al metro quadrato. La presenza del Sant’Orsola e di alcune facoltà universitarie trascina il mercato degli investimenti su tagli da 200mila euro, acquistati per essere messi a reddito. Nei quartieri di Massarenti-Sant’Orsola, un usato da ristrutturare si può acquistare con 2.500-3.000 euro al metro quadrato. Il mercato delle locazioni che si caratterizza per una domanda elevata e un’offerta che scarseggia, per un bilocale ben arredato si spende intorno a 800-1.000 euro al mese.

Bolognina e Corticella

Aumentano dell’1 per cento i prezzi delle case nella macroarea di Bolognina-Corticella. Crescono le quotazioni degli immobili e la domanda nella zona dell’Arcoveggio. Parliamo di un’area della città che si sta rivalutando negli ultimi anni, motivo per cui la domanda è in crescita. Dopo la riqualificazione dell’ex ‘Manifattura Tabacchi’, l’area ospita anche gli uffici del Comune di Bologna e attualmente vede in corso i lavori per la nascita del ‘Centro Europeo per il Meteo’. Questo intervento causa interesse da parte di acquirenti di abitazione principale e investitori.

La richiesta si orienta su trilocali in buono stato; poche le nuove costruzioni che si concentrano, in modo particolare, nell’area più esterna dell’Arcoveggio e in via Saliceto: i prezzi si aggirano intorno a 3.500-3.600 euro al mq. Alla Bolognina si vende intorno a 2.500 euro al mq con punte di 3.000 euro al mq per le tipologie presenti in via Crespi e in via di Corticella. Positivo il mercato delle locazioni che evidenzia una buona domanda da parte di studenti e lavoratori fuori sede. Si stipulano contratti a canone libero e i canoni di locazione si aggirano intorno a 700 euro per un bilocale. Gli acquirenti, nella scelta dell’immobile, guardano sempre più allo stato di manutenzione del condominio e dell’appartamento e hanno sempre più attenzione per la classe energetica dell’immobile.

Saffi, area Costa-Saragozza e zona Colli

Leggero incremento (+0,9%) per le case della macroarea Saffi, tra i quartieri in salita c’è Costa anche se, da luglio 2024, si registra un rallentamento della crescita dei valori. Si percepisce una maggiore attenzione alla classe energetica da parte dei potenziali acquirenti. Alcuni condomini hanno realizzato il superbonus e gli immobili che ne hanno usufruito si vendono anche al 10% in più. Una soluzione ristrutturata va dai 4mila ai 4.30 euro al metro quadrato in Costa-Saragozza. Si scende a 2.400-2.500 euro al mq per le soluzioni situate nel tratto compreso tra le mura e lo stadio. Nell’area pedecollinare ci sono anche soluzioni indipendenti. Meno ricercate le case sui colli bolognesi, distanti anche un paio di chilometri da Bologna. La domanda di appartamenti in affitto proviene principalmente da studenti universitari (la sede della facoltà di Ingegneria è nel quartiere Saragozza), neolaureati, giovani coppie e lavoratori trasfertisti: il canone di un bilocale si attesta su 800 euro al mese. Per questo motivo sono sempre presenti investitori che comprano per mettere a reddito.

Borgo Panigale in calo

Diminuiscono del 2,9% i valori delle case nella macroarea di Borgo Panigale. Tra i quartieri con valori in discesa si segnala Casteldebole, posizionato alla periferia di Bologna al confine con Casalecchio. La maggioranza degli immobili è stata costruita negli anni ‘80 in edilizia economica popolare. Fa eccezione via Salvemini dove prevalgono i condomini degli anni 2000. Le prime necessitano spesso di interventi di riqualificazione e hanno bagni ciechi, motivo per cui i valori sono in ribasso e si acquistano a 2.100-2.500 euro al mq. Più quotate le soluzioni posizionate in via Matteotti, risalgono agli anni 2000 e, in buono stato, hanno prezzi medi di 3000-3200 € al mq. Sono in corso, in via Triumvirato, interventi di conversione di immobili industriali in residenziali che si acquistano a prezzi medi di 3.500-3.700 euro al mq.