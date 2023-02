Bologna, al Cavaticcio torna la centrale idroelettrica: la più grande in un centro storico

Il Cavaticcio di Bologna

Energia nuova in municipio a costo zero

Bologna, 11 febbraio 2023 - Entro fine anno tornerà in funzione la centrale idroelettrica del Cavaticcio, che con 1 MW di potenza, sarà il più grande impianto in un centro storico.

Il Cavaticcio è uno dei canali che per secoli hanno caratterizzato il centro di Bologna e che, fra gli anni trenta e gli anni sessanta del Novecento è stato completamente interrato. Grazie al salto di 15 metri che il canale compare nel sottosuolo di Largo Caduti del Lavoro, fra via Marconi e via Azzo Gardino, sarà in grado di produrre energia pulita incrementando la produzione della città di circa 2000 MWh l'anno.

Cavaticcio, quanto durano i lavori

I lavori cominceranno martedì, il giorno di San Valentino: la prima fase, di circa un mese, sarà il momento cruciale del cantiere con il corpo della turbina, dal peso di decine di tonnellate, che sarà smontata ed estratta dal sottosuolo e poi trasportata in un'officina specializzata in cui verrà revisionata. A inizio luglio la turbina sarà riposizionata.

Seguiranno poi le attività di collegamento dei sistemi di controllo e automazione, fino a giungere alle prove finale e al collaudo. Il termine dei lavori è fissato per il 17 ottobre.

Modifiche alla circolazione

Il cantiere prevede anche alcune modifiche alla circolazione dei veicoli nella zona, fino al 17 marzo: via Azzo Gardino strada chiusa all'incrocio con largo Caduti del lavoro; in via Azzo Gardino divieto di transito veicolare tra via Castellaccio e largo Caduti del Lavoro, eccetto i mezzi adibiti ai lavori; in largo Caduti del lavoro divieto di transito tra via Azzo Gardino e il civico 4, eccetto i mezzi adibiti ai lavori; in via Azzo Gardino direzione obbligatoria a sinistra all'incrocio con via Castellaccio, eccetto i mezzi adibiti ai lavori.

Bologna e la neutralità climatica

L'intervento è promosso, finanziato e attuato dal Consorzio Canale Reno proprietario della centrale e si pone in linea con gli obiettivi del "Climate City Contract", recentemente lanciato dall'amministrazione comunale nell'ambito della Missione Ue "100 città a impatto climatico zero entro il 2030", e che ha visto Bologna tra le città selezionate dalla Commissione Europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, venti anni prima rispetto agli obiettivi Ue.