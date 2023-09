Cersaie edizione 2023, il programma degli eventi

Bologna, 25 settembre 2023 – Inizia oggi la 40esima edizione di Cersaie, alla Fiera di Bologna fino al 29 settembre. Un appuntamento cruciale per il settore della ceramica e dell'arredobagno che, è la speranza degli organizzatori, punta al rilancio in una fase di mercato complessa, segnata da una flessione dei volumi e del fatturato. Ecco il programma delle iniziative.

Lunedì 25 settembre

Il primo evento è il Convegno inaugurale dal titolo "Cersaie 40: il Made in Italy alla sfida dell’innovazione continua", che si svolgerà presso l'Europauditorium del Palazzo dei Congressi il lunedì 25 settembre alle 11.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, si terrà la Conferenza stampa internazionale Ceramics of Italy al Palazzo dei Congressi di BolognaFiere. Nell'ambito della conferenza è prevista anche la cerimonia di consegna del XXVI Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all'industria ceramica italiana.

Martedì 26 settembre

Martedì, alle 17.45, spazio all’Aperitivo Cersaie 40 presso Ex GAM Bologna Congress Center. Nel corso dell’evento verranno conferiti i Confindustria Ceramica Distributor Awards ai quattro distributori che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

Durante la serata viene assegnato, per il terzo anno, a due giovani distributori statunitensi, il premio Young Distributor Award. Nel corso dell’evento ci sarà anche uno show cooking a cura dello chef stellato Luca Marchini.

Mercoledì 27 settembre

Due appuntamenti da non perdere mercoledì. Alle 11 il convegno al Palazzo dei Congressi dove si discuterà di PNRR e i progetti per la città di Bologna, volti alla riqualificazione di spazi urbani senza consumo di suolo per la neutralità carbonica. Parteciperanno: il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il presidente dell’Ordine APPC di Bologna Marco Filippucci e il vice presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, moderati da Sebastiano Barisoni di Radio 24. Il secondo appuntamento è al Palazzo dei Congressi alle 15 con l’architetto cinese Xu Tiantian che terrà una conferenza intitolata "Terra Madre” e focalizzata sulla rivitalizzazione delle zone rurali cinesi. Xu Tiantian utilizza l'architettura per migliorare la vita agraria nei villaggi, integrando le comunità nell'ambiente e nell'economia locale.

Alle 17, presso la Hall 37, ci sarà la cerimonia di premiazione dei premi ADI, tra cui l'ADI Ceramics and Bathroom Design Award per i prodotti italiani nel settore della ceramica e dell'arredobagno e l'ADI Booth Design Award per gli stand di Cersaie 2023 che meglio promuovono i prodotti e l'identità aziendale.

Giovedì 28 settembre

Alle 11, al Palazzo dei Congressi, si terrà una conferenza commemorativa dei 50 anni della Sydney Opera House di Jørn Utzon (1973-2023), un'importante opera moderna in cui la ceramica svolge un ruolo chiave. La critica francese Françoise Fromonot discuterà delle sue caratteristiche vele bianche rivestite da oltre 1 milione di piastrelle di ceramica smaltata.

Nel pomeriggio, alle 15 nella Sala Italia del Palazzo dei Congressi, verrà presentato il Padiglione Italia Expo 2025 Osaka, chiamato 'La città ideale’.

Venerdì 29 settembre

Il ritorno della Lezione alla Rovescia per gli studenti delle scuole superiori, dopo la pandemia, avviene il 29 settembre alle 11 all'Europauditorium di Palazzo dei Congressi, con Stefano Mancuso, professore e fondatore della neurobiologia vegetale. In occasione della 40ª edizione di Cersaie, c'è un percorso espositivo chiamato "Route 40" che celebrerà la storia di 40 anni del settore, focalizzandosi su design, tecnologia, prodotti e aziende.

Nel Centro Servizi, Cersaie ospita anche lo stand dell'Associazione Ucraina della ceramica in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, ICE Agenzia e BolognaFiere, con la partecipazione di imprenditori ucraini del settore ceramico. Clicca qui per consultare il calendario completo degli eventi del Cersaie.