Cersaie Bologna 2023 e cantieri in tangenziale: strade chiuse e modifiche ai bus

Bologna, 16 settembre 2023 – L’affluenza prevista al Cersaie cambia la viabilità della zona Fiera. I cantieri impattanti del tram (che già provocano problemi negli spostamenti ai residenti), spingono il Comune ad alcune importanti modifiche, nei giorni di svolgimento della fiera della ceramica, cioè dal 25 al 29 settembre. Con 100mila presenze previste, "la viabilità in zona Fiera sarà dunque inevitabilmente molto congestionata", ammette nella nota l’amministrazione. Le decisioni sono scaturite dal tavolo organizzato insieme a tutti i soggetti coinvolti (Fiera, Tper, Autostrade, Polizia Locale...), che resterà attivo per il perdurare dell’evento.

Tangenziale, uscita 8 chiusa

"In accordo con Autostrade, saranno chiuse le rampe della tangenziale dell’uscita numero 8 che immettono in viale Europa, direzione centro città, tra le ore 8 e le 10 e tra le 17 e le 19", quindi nelle ore di punta. Altra chiusura al traffico è quella di piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi. In via Stalingrado poi verrà istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della tangenziale.

Svolta in via della fiera

Al fine di ridurre il flusso del traffico privato nell’area dove è presente il cantiere del tram, sull’asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, "verrà istituito l’obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l’eccezione del bus Tper 35, che manterrà così il suo percorso ordinario".

Agenti in strada

A presidiare i punti più critici attorno alla Fiera ci saranno inoltre diverse pattuglie della Polizia locale, nelle fasce orarie 7.30-11.30 e 16.30-19.30. Tra questi la rotonda nei pressi del Copernico, sulla quale "si invitano gli automobilisti a non sostare neanche temporaneamente".

L’amministrazione invita la cittadinanza "ad evitare di attraversare in auto la zona della Fiera e, quando possibile, invita le aziende e gli enti della zona Fiera a favorire lo smart working". Si consiglia poi l’uso dei bus 28 e 35, nonché della navetta 945 (Aeroporto-Fiera).

Pontelungo, la linea 34

Dall’altra parte della città, il Comune ha deciso di allungare il percorso della linea 34 per servire meglio la zona del Pontelungo: dall’Ospedale Maggiore servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Ponte Lungo, Rosa Luxemburg. "L’idea è questa: quando la tramvia sarà funzionante – osserva l’assessore Valentina Orioli –, mentre la rete di tram servirà gli assi centrali dello spostamento, i bus tradizionali serviranno per realizzare il trasporto ‘capillare’ tra un quartiere e l’altro".