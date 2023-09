Al Cersaie anche Bonaccini e Colla per l’incontro con le eccellenze della ceramica

Bologna, 27 settembre 2023 - Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, hanno visitato il Cersaie. Passeggiando per gli stand nei padiglioni, hanno incontrato le aziende italiane leader nella filiera della ceramica e le eccellenze del territorio.

“È la fiera più importante al mondo della ceramica – ha affermato il governatore –, ci sono imprese e possibili acquirenti da tutto il mondo, in aumento. E questo è molto positivo, anche di fiducia nella ripartenza dell’expo e della manifattura”. Tra l’altro, “siamo la Regione più manifatturiera in Italia soprattutto quella che, per quota procapite, esporta più di ogni altra – ha continuato Bonaccini –. Ci sono imprese che con la loro maestranza fanno prodotti di qualità irraggiungibile”. Per sostenere le eccellenze, bisogna sostenere “innovazione, ricerca, digitalizzazione delle imprese e lavorare con loro nella transizione ecologica”, ha proseguito il presidente regionale.

“Abbiamo fatto un bando sull’innovazione e l’Accademy della Ceramica ha presentato progetti che vanno nella direzione dell’evoluzione green di processo e di prodotto”, ha sottolineato l’assessore Vincenzo Colla. “La Regione finanzia nella scia di rafforzare la qualità di sistema, innovativo anche nel riciclo e riuso”.

Bonaccini e Colla al Cersaie

La Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo

“La buona notizia è che la Bretella Campogalliano-Sassuolo si farà – ha annunciato il presidente Bonaccini –: sono partiti gli espropri e siamo in attesa che il governo conceda la gestione per i prossimi decenni dei corridoi autostradali gestiti da Auto Brennero, ma il fatto che ripartano gli espropri è la condizione per far sì che il prossimo anno possano ripartire i cantieri di un’infrastruttura di pochi chilometri che è decisiva per legare il distretto ceramico, che produce l’80% della ceramica italiana, verso l’Europa, togliendo i mezzi pesanti dalle strade ordinarie”.