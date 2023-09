Cersaie a Bologna tra novità e innovazioni nel mondo della ceramica: ecco quali

Bologna, 26 settembre 2023 – Per le oltre 600 aziende espositrici e per i visitatori e gli imprenditori, il Cersaie è la fiera che illustra i futuri trend di mercato della ceramica, proponendo novità e innovazioni del settore, sempre più indirizzato verso la rappresentazione naturale dei materiali, lavori con raffinatezza. Passeggiando tra i padiglioni, ecco quali sono le novità dei leader della ceramica.

Casalgrande Padana

L’importanza di Casalagrande Padana si vede dalla presenza dei curiosi e dei visitatori negli stand allestiti al padiglione 29. Il leader nel settore propone in particolare due novità. “Stiamo trattando due argomenti in maniera innovativa - spiega Davide Colli di Casalgrande Padana -: la prima è una nuova tecnologia di produzione di materiale con smalti particolari, dalla quale otteniamo determinati pietre e marmi con una venatura a basso rilievo, con un effetto tridimensionale. Poi abbiamo una collezione dedicata per oggetti per i bagni, come doppilavabi e piatti doccia che hanno curvatura naturale, eliminando la fuga. E tutto il nostro materiale ha un trattamento antibatterico data da un’applicazione fatta in argento”.

Italgraniti

Attenzione all’ambiente e capacità di innovarsi sempre più, grazie a una forte propensione per la ricerca e lo sviluppo. Italgraniti presenta al Cersaie diverse collezioni, ricreando all’interno del padiglione 25 un’esperienza immersiva, a tutto tondo. “Proponiamo più collezioni per aiutare i clienti a credere nei nostri progetti, con un’offerta ampia - conclude Elisa Giacobazzi, marketing and research manager -. C’è una tecnologia che rende le superfici sempre più realistiche, che combaciano perfettamente con la grafica. Abbiamo allestito un agorà che conduce ai palazzi dedicati in cui abbiamo ricreato gli ambienti domestici. Creiamo valori aggiunti, grazie a ricerca e sviluppo interni”.

Italgraniti

Laminam

Il mondo di Laminam ricostruisce il mondo naturale nel padiglione 30, unendo arte ed elementi naturali. Il primo giorno di Expo ha dato i suoi frutti, come spiega l’azienda, che ha visto affluenza internazionale. “Laminam porta al Cersaie una nuova collezione - raccontano - che si chiama Hado, che caratterizza la collezione Diamond. Il concept è la natura che fa memoria del tempo che passa, raccontando la sua storia. La finitura Rein è una novità assoluta che va a completare un panel di finitura unico nella genere delle ceramiche”.

Lo stand di Laminam

Caesar

Caesar porta due novità assolute nel mondo del luxury e della ceramica. “La collezione Portraits si basa su un concetto di collezione pietre, con forte identità e differenti tra loro - racconta il direttore marketing Raimondo De Micco -, riconoscibili perché legate a un determinato luogo”. Ci sono pietre di origine francesi, portoghesi e italiane come la pietra lombarda e il perlato di Sicilia. Poi, per il luxury, ci sono marmi nobili e preziosi, con anche pietre.