Cersaie al via a Bologna con più di 600 espositori, orari e come arrivare

Bologna, 25 settembre 2023 - Torna lo speciale appuntamento col Cersaie, il Salone internazionale della ceramica e dell’arredobagno, una delle vetrine più importanti per il settore design e arredi. L’atteso evento si terrà da oggi fino a venerdì 29 settembre alla Fiera di Bologna. Un’occasione unica per la propria carriera dove conoscere tendenze e materiali più innovativi, incontrare colleghi ed esperti del settore, nonché le aziende più importanti del panorama industriale delle superfici, dell’architettura dell’arredo. Non solo, ma l’evento è anche un'occasione imperdibile per chi vuole ristrutturare casa ed è in cerca di idee. E per gli iscritti all’albo si possono richiedere anche i crediti formativi.

Cersaie: gli orari

L’edizione 2023 del Cersaie si svolge con i seguenti orari: da lunedì 25 settembre a giovedì 28 settembre dalle 9 alle 19 e venerdì 29 settembre dalle 9 alle 18.

Espositori e padiglioni

Quest'anno gli espositori sono 634, di cui 245 provenienti da 27 paesi da tutto il mondo. Nei 15 padiglioni espositivi del quartiere di piazza della Costituzione, in oltre 140 mila metri quadrati a disposizione, professionisti del settore potranno conoscere le produzioni più innovative e aziende dal calibro internazionale nel campo del design, toccando con mano le caratteristiche dei diversi prodotti: piastrelle e grandi lastre per pavimenti, caminetti, saune, rubinetteria di design, vasche e sanitari, rivestimenti in ceramica e altri materiali per arredobagno. Il tema focale? La transizione energetica. Quest’anno Cersaie ospiterà un coinvolgente percorso attraverso 40 anni di evoluzione, focalizzato sul design e la tecnologia dei prodotti e delle aziende che hanno fatto la storia. Le installazioni di Route40 al Centro Servizi, nelle Gallerie 21-22 e 25-26 e nella Mall 37, permetteranno al visitatore di ripercorrere i grandi cambiamenti avvenuti in ambito progettuale, produttivo, culturale e sociale, progettuale. Tornano in fiera anche i Caffè della Stampa con la partecipazione di 18 importanti testate di architettura e design d'interni, tra cui AD Architectural Digest, Domus, Elle Decor Italia e Interni. Questa ottava edizione della rassegna, realizzata in collaborazione con le principali case editrici, mira a esplorare tematiche attuali legate al design, all'architettura, al benessere e all'urbanistica nel settore della ceramica e dell'arredobagno attraverso il dialogo tra le testate e gli esperti. Confermati anche la Città della Posa al Padiglione 32, un punto d'incontro per professionisti italiani e internazionali nel settore delle piastrelle ceramiche. Un'area speciale è dedicata all'Academy di Assoposa, con esposizioni di ambienti arredati con prodotti ceramici di diverse dimensioni. Tra i Padiglioni 31 e 32, si svolge l'iniziativa Young Tilers at Cersaie in cui giovani piastrellisti europei dimostrano le loro abilità nella posa di piastrelle ceramiche di diversi tipi, con la partecipazione di aziende come Mapei, Raimondi, Fila, Progress Profiles e Gigace.

Consulenze gratis per chi deve ristrutturare casa

Chi è in cerca di qualche idea per ristrutturare la propria casa può recarsi in Fiera. Giovedì e venerdì sarà allestito uno spazio apposito nella Mall 29/30, “Cersaie Disegna la tua Casa”, dove i progettisti di riviste di arredamento si metteranno a disposizione fornendo consulenze gratuite.

Gli ospiti istituzionali

Al convegno inaugurale di oggi, parteciperanno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oltre all'ex premier Romano Prodi e l'ad di Bpm, Giuseppe Castagana.

In platea, saranno presenti la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la presidente Forum Ceramica e Commissioni Bilancio Elisabetta Gualmini, il vicepresidente di Confindustria Credito, fisco e finanza Emanuele Orsini.

Domani arrivano invece il ministro del Trasporti Matteo Salvini e il presidente Commissione affari costituzionali Nazario Pagano.

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini presenzierà mercoledì insieme all’assessore regionale allo sviluppo economico e Green economy Vincenzo Colla.

Venerdì 29 settembre tra gli ospiti istituzionali in fiera il viceministro del Trasporti Galeazzo Bignami, il sottosegretario al Made in Italy Massimo Bitonci e il capogruppo di Fratelli d’Italia al parlamento europeo Carlo Fidanza.

Traffico e mobilità

Per ridurre il congestionamento del traffico, considerato anche il cantiere del tram, il Comune di Bologna ha istituito l’obbligo di svolta a destra ai veicoli che, sull'asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, si immettono da via Michelino (con l'eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro).

Inoltre è prevista la chiusura al traffico di piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi, e in via Stalingrado verrà istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della Tangenziale.

A presidiare i punti più critici attorno alla Fiera ci saranno inoltre diverse pattuglie della Polizia locale nelle fasce orarie più problematiche (7.30-11.30 e 16.30-19.30).

Agli automobilisti viene chiesto di non sostare nei pressi di viale Copernico.

Per raggiungere la Fiera, sono operative le linee bus 28 e 35, che verranno potenziate, e la navetta 945 che sarà attivata da Tper per l'occasione, collegando l'Aeroporto alla Fiera.

Nei giorni scorsi il Comune aveva incoraggiato le aziende e gli enti della zona Fiera a promuovere lo smart working per i propri dipendenti.

Come arrivare

È possibile raggiungere la zona Fiera in taxi o in autobus dalla stazione di Bologna con le linee 28, 35 e 38. Per chi arriva a Bologna in auto, dall’autostrada prendere l’uscita Bologna Fiera; dalla tangenziale prendere l’uscita 7 e 8. Ma attenzione: l’uscita 8 sarà temporaneamente chiusa la mattina dalle 8 alle 10 e il pomeriggio dalle 17 alle 19.

Infine, per chi arriva in aereo può prendere un taxi, utilizzare il people mover Marconi Express direzione FS Bologna Centrale oppure il bus navetta 945 (info e biglietti presso il desk Bologna Welcome agli arrivi).

Dove parcheggiare?

Nel quartiere fieristico di bologna ci sono parcheggi regolamentati in apposite aree. È possibile parcheggiare il proprio veicolo all’interno seguendo le indicazioni del personale autorizzato, riconoscibile in divisa, che fornirà indicazioni e riscuoterà il pedaggio.