Al Cersaie si parla di transizione ecologica: “Ridurre dell’80% i gas che fanno male al clima”

Bologna, 28 settembre 2023 - Il Café della Stampa del Cersaie ospita una tavola rotonda che affronta i temi della transizione ecologica e della riqualificazione degli edifici, tenendo in conto dei grandi investimenti infrastrutturali che la città sta vivendo. A parlarne è Andrea Bonzi, vice capo cronista del Carlino, insieme all’assessora ai Fondi Europei, Anna Lisa Boni.

“L’ambizione deve diventare azione, che è quella di diventare una città neutrale a livello climatico”, spiega Boni. L’obiettivo è “ridurre dell’80% il gas clima alterante al 2030, che è la deadline - continua l’assessora -. Dato il momento che stiamo vivendo, è importante mantenere l’asticella alta”. Il primo grande progetto che segue il fine è il tram, ma “il 70% dei gas climalteranti vengono dagli edifici, perciò gli investimenti più grossi sugli edifici sono i più importanti”, evidenzia Boni.

In questo contesto, si inserisce il tema della casa, molto sentito a Bologna a causa dell’emergenza abitativa. “È difficile conciliare le diverse esigenze ed è una difficoltà alla quale non abbiamo saputo dare risposta - afferma Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma -. Al valore degli edifici dismessi si somma la lievitazione dei costi: la congiuntura internazionale ha complicato la riqualificazione degli interventi e i costi di produzione sono aumentati. E poi ci abbiamo messo del nostro con il Superbonus, misura onerosa che andava rimodulata”.

Al fianco dei proprietari immobiliari c’è Confabitare. “In questi tre anni, solo il 3% degli edifici ha usufruito del Superbonus - spiega il presidente dell’associazione Alberto Zanni -. Poi c’è il tema dei costi: la direttiva Ue pone condizioni stringenti su come si dovranno sostenere i costi, ma sono previsti agevolazioni, finanziamenti o sgravi? Questo non è chiaro”.

Il Pnrr a Bologna

“Il Pnrr sicuramente è una grandissima occasione per noi come Paese e come città, perché siamo riusciti a farci assegnare quasi un milione di euro - spiega l’assessora Boni -. Guardando agli edifici pubblici, ci sono le scuole e le case popolari, che stanno ancora lavorando sul Bonus 110 per interventi come cappotti, infissi ed elettrificazioni. Dobbiamo rendere gli edifici totalmente autonomi, puntando sulle energie rinnovabili”.

Tra i progetti del Pug c’è il Museo delle bambine e dei bambini al Pilastro, che include tre fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico, l’eolico e la geotermia. In merito alle scadenze, “siamo nelle tempistiche - assicura Boni -. C’è un dibattito con il governo, che ha proposto alla commissione europea di togliere 144 milioni di euro dal Pnrr, dicendo che verranno finanziati con altri fondi, ma è ancora tutto nebuloso. I progetti rispettano le tempistiche e i criteri ambientali, che includerebbero anche i piani integrati, come il Polo della Memoria e la rigenerazione della Bolognina che trasformerebbero la qualità della vita e della città”.