Chi ha comprato La Perla: Peter Kern, da Expedia al Brunello fino alla lingerie

Bologna, 10 giugno 2025 – Ecco finalmente il nome del nuovo proprietario de La Perla, eccellenza bolognese nel mondo che ha rischiato di chiudere per sempre. A rilevare il marchio della lingerie di lusso è stato Peter Kern, ex vicepresidente e ceo di Expedia. L’annuncio della sofferta salvezza per La Perla e le sue lavoratrici era arrivato assieme alla visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nello stesso giorno della partecipazione della premier Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria in città.

Dalle parti del Mimit sono arrivate conferme alle prima indiscrezioni, in vista del tavolo che sta partire al ministero con tutte le parti e d'intesa con lo stesso Kern. Il piano di quest'ultimo avrebbe battuto anche la concorrenza di Calzedonia.

Intanto a Bologna i cancelli de La Perla sono chiusi ma i sorrisi sono tanti. Ai lati due bandiere italiane e uno slogan: "Siamo storia, presente e futuro". E poi ancora: "Alcune desiderano che accada, le perline lo fanno accadere" e "non siamo numeri".

Le 50 perline presenti ridono e scherzano tra amiche: "È qui la festa?", esultano. La voce che sia Kern il loro nuovo proprietario è arrivata e tante già pensano a come sarà: "Di certo il profilo sembra buono", dicono.

La gioia delle lavoratrici de La Perla dopo l'annuncio del nuovo proprietario

Kern, che risiede in Italia con la moglie Kirsten, è chiamato anche Mister Brunello di Montalcino per gli investimenti nel vino.

Il miliardario americano si è aggiudicato marchio e sito produttivo della società bolognese: il primo è di proprietà della società di diritto britannico La Perla Global Management Uk, in liquidazione giudiziale in Italia e in liquidazione nel Regno Unito, mentre il secondo è della bolognese La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria.

I sindacati verranno informati oggi dal ministro delle Imprese Adolfo Urso dell'operazione, che salverà 210 dipendenti con un piano di rilancio che prevede 40 assunzioni. E sarebbe stata proprio la moglie di Kern a suggerire al marito di comprare la società di Bologna.

Secondo quanto trapela, il prezzo per il sito produttivo si dovrebbe aggirare sui 25 milioni, rispetto ai 22 milioni di prezzo minimo.

L'advisor è lo studio Trombone, che sta predisponendo un piano di rilancio del brand e valorizzazione del know how basato a Bologna.

Nonostante alcuni concorrenti avessero presentato offerte più alte, Kern ha vinto dando garanzie di mantenere la base produttiva e sviluppo prodotti a Bologna.

Il miliardario americano sarà il nuovo presidente de La Perla, mentre alla guida tornerà come ad, dopo alcuni anni, Paolo Vannucchi, già alla guida negli ultimi mesi della proprietà di Silvio Scaglia e all'inizio dell'epoca di Lars Windhorst.

(ha collaborato Giovanni Di Caprio)