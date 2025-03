Calcolo e ricerca: al Cineca di Bologna il computer quantistico più potente d’Italia

Bologna, 17 marzo 2025 – La nuova frontiera del supercalcolo è quella dei computer quantistici. Ed è in arrivo a Bologna il computer quantistico più potente d’Italia: si chiama Iqm Radiance 54, sarà pronto tra pochi mesi (entro settembre) e avrà 54 qubit, la versione quantum dei bit.

Il tutto è frutto della partnership tra il Cineca, uno dei maggiori centri di calcolo in Italia e uno dei più avanzati al mondo per il calcolo ad alte prestazioni, e Iqm Quantum Computers, un’azienda leader globale nell’ambito dei computer quantistici superconduttivi con sedi in tutto il mondo.

L’integrazione con il computer Leonardo

Il computer quantistico sarà integrato in Leonardo, uno dei supercomputer più veloci al mondo, con un passo avanti importante in termini di tecnologia e innovazione, con un miglioramento notevola in termini di prestazioni nell’analisi dei dati.

Sviluppo rivoluzionario per Cineca

“Si tratta di uno sviluppo rivoluzionario per Cineca, che rafforza ulteriormente il nostro ruolo nella gestione di infrastrutture tecnologiche all'avanguardia”, afferma il direttore generale Alessandra Poggiani.

"Siamo fiduciosi - ha proseguito - che il nostro lavoro nel calcolo quantistico possa rapidamente tradursi in nuove opportunità, a vantaggio dei nostri membri del consorzio e dell'intero ecosistema che serviamo".

“Siamo entusiasti di installare uno dei nostri computer quantistici più potenti al Cineca e di contribuire alla crescita dell'ecosistema quantistico in Italia”, è il commento di Mikko Välimäki, Co-Ceo di Iqm Quantum Computers.

Cosa può fare Iqm Radiance 54

“Il nostro computer quantistico a 54 qubit - spiega Välimäki - fornisce una piattaforma all'avanguardia per ricercatori e sviluppatori per iniziare a esplorare nuovi casi d'uso quantistici, che non possono essere emulati su nessun hardware classico”.

In un’intervista rilasciata al Carlino alla fine del 2023, l’ex rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini ne aveva preannunciato l’arrivo: “Parliamo di una tecnologia emergente. – aveva spiegato - Leonardo fa 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Per capirci: un’ora di lavoro di Leonardo equivale a 920 anni di lavoro di un computer portatile. Il quantistico è una macchina ancora più potente e rapida, ma consuma meno".