Clauger Technofrigo oltre il salario minimo, nuovo contratto a Bologna

Bologna, 4 agosto 2023 – Il governo ha rimandato il dibattito sul salario minimo in autunno, ma a Castel Maggiore è già realtà. Alla Clauger Technofrigo, oggi di proprietà francese, infatti, è stato firmato un innovativo contratto aziendale tra la Fiom Cgil di Bologna, le Rsu e la direzione aziendale della storica azienda che occupa circa 200 dipendenti ed è attiva nel campo della progettazione e fabbricazione di impianti di refrigerazione industriale, trattamento aria ed efficientamento energetico, e nei settori Oil and Gas e Marine.

Ma che cosa comporta questo contratto aziendale che, di fatto, supera il dibattito sul salario minimo che tanto sta infiammando la politica? L’accordo prevede d’istituire, entro il termine del primo anno di assunzione in azienda, un salario minimo annuale di 26.250 euro per tutti i lavoratori aventi una retribuzione annua attualmente inferiore, facendo i dovuti conti pari a 11 euro l’ora.

Inoltre per i lavoratori che hanno una retribuzione annua superiore a questa cifra, non vi saranno assorbimenti dai futuri aumenti contrattuali. Tradotto: il contratto appena siglato in Clauger Technofrigo – spiega una nota della Fiom-Cgil - "fa un deciso passo in avanti nel ridurre la distanza tra generazioni soprattutto rispetto alla tutela del salario, fornendo una risposta concreta ai giovani (garantendo loro un salario minimo che va oltre la contrattazione nazionale), ed ai lavoratori con maggiore esperienza i quali non si vedranno assorbire i superminimi (premi, ecc.) dagli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva".

Soddisfatto il sindacalista Marco Colli (Fiom.Cgil): “Abbiamo fatto un passo importante sulla contrattazione che va oltre la discussione stantia di questi giorni in Parlamento sul salario minimo. E così sfatiamo una certa vulgata (strumentalmente tendenziosa) secondo la quale il sindacato sarebbe impegnato a tutelare solo i pensionati... Con questo accordo abbiamo dimostrato che la Fiom è capace di tenere insieme tutto il mondo del lavoro”.