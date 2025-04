Giovani e lavoro, ecco come ‘trovare un posto’ al Career day

Bologna, 8 aprile 2025 – Sei un giovane studente che vuole orientarsi nel mondo del lavoro? Un buon punto di partenza può essere il Career Day 2025, in corso oggi al padiglione 33 di BolognaFiere. Ci sono molte imprese eccellenti dell'Emilia-Romagna, nazionali e multinazionali, con la possibilità per ragazzi e ragazze di partecipare a 20 workshop aziendali, per ottenere 'dritte' su profili ricercati e modalità di candidarsi. Chi si iscrive può caricare in piattaforma il proprio cv, in modo che tutte le aziende che partecipano lo vedano, incontrando referenti di risorse umane e manager in generale. Non mancano poi altri servizi come il job placement, orientamento e tirocini, uno speech space e non solo.

Un ponte tra università e lavoro

"Questo - spiega Marco Momoli di BolognaFiere - è uno degli eventi che ci piace di più organizzare, insieme con l'Università di Bologna. Non è una fiera, ma un momento di incontro per tanti giovani, che vengono a cercare prospettive per entrare nel mondo del lavoro". Sono presenti 175 aziende quest'anno, di cui oltre il 70% dal territorio dell'Emilia-Romagna, "a conferma - continua Momoli - di quanto si creda in questo evento". Il 55% delle realtà aziendali presenti riguarda Ict, consulenze di ingegneria e management, servizi bancari e assicurativi, l'altro 45% manifattura, alimentare, meccanica, meccatronica, elettronica, tessile, chimica e ambito farmaceutico. I profili più richiesti dalle aziende? Lauree Stem ed economia, ma anche giurisprudenza, scienze politiche, lingue, psicologia e scienze agroalimentari. Quest'anno è presente anche Art-Er, società consortile regionale, con una nuova iniziativa dedicata ad aiutare i giovani talenti che vogliono aprire attività in Emilia-Romagna.

Incrocio fra domanda e offerta

In fiera, continua Momoli, si consuma quindi "un incrocio tra un'offerta molto qualificata, visto che sono tutti laureati o laureandi Unibo, anche con master dell'ateneo, e una domanda che richiede un'offerta qualificata. È un evento che funziona molto bene, lo vediamo anno dopo anno con una crescita dei numeri di riferimento. Partecipano tanti giovani e lo fanno in modo convinto". Condivide il rettore Giovanni Molari, tra un giro degli stand e l'altro: "L'università ha sempre più bisogno di restare ancora allo sviluppo produttivo e quindi alle imprese del territorio non solo in ambito manifatturiero, ma anche di tipo Ict o tecnologico, in gran parte rappresentato dalle imprese presenti in fiera. La ricerca oggi deve trovare sempre più strategie di diversificazione, un rapporto stabile col mondo industriale è fondamentale per i prossimi anni". Sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in generale, il 'matching', Molari precisa che "sono stati fatti passi in avanti in questi anni. Abbiamo un'offerta formativa molto mirata e molte imprese non cercano più sempre i soliti profili, ma si evolvono. Questo aiuta tutti". Un esempio è quello di ingegneria elettronica, dove è stato tolto il numero chiuso l'anno scorso proprio perché gli iscritti sono pochi, spiega Molari, "rispetto alle richieste delle aziende".