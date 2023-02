Il Conad di Decima trasloca e raddoppia

Un momento dell'inaugurazione

San Giovanni (Bologna), 11 febbraio 2023 – La spesa di sempre in un ambiente nuovo e più sostenibile. A San Matteo della Decima è stato inaugurato l’altro giorno il Conad di Via Panzacchi. Il nuovo Conad, che sostituisce il Conad City di Piazza delle Poste, presenta spazi ancora più ampi e moderni ed è dotato, spiega una nota del colosso della distribuzione, delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione a led che garantiscono un notevole risparmio energetico, agli impianti di refrigerazione di ultima generazione per una migliore conservazione degli alimenti, fino ai pannelli fotovoltaici e all’impianto solare termico.

"Con l’obiettivo di valorizzare al meglio le eccellenze del territorio emiliano – aggiunge l’azienda –, il punto vendita offre ai propri clienti un ampio assortimento di prodotti del Consorzio “Ori dell’Emilia” insieme a una vasta gamma di referenze di produzione locale, valorizzate attraverso spazi dedicati e ben evidenziati. Il punto vendita vede la presenza di tutti i reparti: dalla panetteria, alla gastronomia, anche con prodotti preparati internamente, al reparto salumi e formaggi con i migliori prodotti del territorio, alla macelleria a libero servizio con i migliori tagli nazionali. Presente, inoltre, l’ortofrutta che mette a disposizione dei clienti un ampio assortimento di prodotti biologici, oltre a piante e fiori di diverso genere acquistabili direttamente nel punto vendita e un assortimento di prodotti ittici surgelati". Completano l’offerta una cantina vini ricca di etichette provenienti da tutta Italia e un’area healthy dedicata ai prodotti biologici, senza glutine e vegan. "Siamo davvero felici di inaugurare questo nuovo punto vendita, atteso da tempo. Il nuovo negozio, che raddoppia la superficie rispetto al Conad City di Piazza delle Poste, ci permette di incrementare ulteriormente l’offerta espositiva, con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace alle esigenze della nostra clientela, grazie ad una proposta più completa, conveniente e di qualità. – dichiarano Micaela e Daniele Mazzoni, soci di Conad Nord Ovest –. Nella progettazione abbiamo lavorato con l’obiettivo di migliorare tutti i reparti, sia freschi che non, partendo dall’ortofrutta, che in questo nuovo punto vendita si presenta notevolmente ampliato".

Il supermercato, situato in zona residenziale al centro del paese, si sviluppa su una superficie di circa 760 metri quadri, conta 4 casse tradizionali e impiega 20 addetti, di cui 3 nuove assunzioni. Il nuovo Conad è aperto con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13.