Conad Nord Ovest, bilancio record: il fatturato supera i 5 miliardi

Bologna, 26 giugno 2024 – Un altro anno da incorniciare per Conad Nord Ovest, come emerge dalla relazione annuale presentata dall’ad Adamo Ascari nell’assemblea dei soci convocata a Bologna. Il 2023 viene archiviato con un giro d’affari di 5,07 miliardi di euro, un incremento vendite sul 2022 del 7% e una quota di mercato complessiva del 15,8% nei territori di competenza. Dati alla mano, l’utile netto ammonta a 61 milioni e il patrimonio netto è pari a 922 milioni. Conad Nord Ovest continua dunque a crescere nelle aree di riferimento e oggi può vantare una rete con 589 punti vendita (per una superficie complessiva di mezzo milione di mq), 371 soci imprenditori e oltre 18mila addetti tra Toscana, Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ferrara), Lazio (province di Roma e Viterbo), Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia (nel Mantovano).

"Il 2023, segnato da forti spinte inflattive e tensioni internazionali, ha portato con sé sfide impegnative, che hanno messo a dura prova il potere d’acquisto delle famiglie. In questo contesto, hanno fatto la differenza i nostri soci e un’attenta strategia, generando valore per le comunità" dichiara l’ad Ascari: "Il nostro impegno – aggiunge – rafforza, innovando, le nostre ’Radici nel futuro’ e sostiene la crescita e l’intergenerazionalità delle imprese e dei soci. Abbiamo ottimizzato e migliorato, attraverso innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale, i nostri processi e servizi e la nostra offerta commerciale, per continuare a dare risposte precise ed efficaci ai clienti. Priorità, proporre prodotti di qualità a prezzi competitivi e nuove esperienze d’acquisto. Abbiamo progettato un network logistico avanzato ed efficiente e una nuova sede (nel quartier generale di Pistoia; ndr ) con ampi spazi dedicati alla scuola di formazione. Il futuro ci vede pronti all’azione, con una chiara visione: non c’è innovazione senza persone che la governino. In sintesi, confermiamo le Persone, la Sostenibilità e l’innovazione al centro della nostra strategia".

Per il triennio 2024-2026 la Cooperativa ha definito un ambizioso piano di sviluppo con investimenti per oltre 604 milioni di euro: destinati a nuove aperture e ristrutturazioni, al potenziamento delle strategie commerciali e logistiche, alla strategia Esg verso la sostenibilità ambientale e sociale e alla valorizzazione del capitale umano con la Scuola di formazione ’Crescere Insieme’. Questi investimenti si sommano ai 165 milioni del 2023, che hanno permesso l’apertura di 20 nuovi punti vendita, 15 nuovi concept store e la ristrutturazione di 28 negozi in un impegno costante verso l’innovazione e la crescita.

Durante l’assemblea è stato anche presentato il secondo Rapporto di sostenibilità, che rafforza l’impegno del gruppo sui temi Esg. Questo bilancio adotta la matrice di doppia materialità, anticipando le nuove direttive internazionali sulla rendicontazione non finanziaria. Altro tema forte, la sostenibilità: nel 2023, la cooperativa ha investito per un network logistico all’avanguardia e punti vendita moderni, ha ridotto le emissioni di CO2, incrementato l’impiego di mezzi a basso impatto e destinato 9 milioni di euro in progetti a supporto delle comunità per sostenere le scuole, migliorare i servizi sanitari, aiutare le nuove generazioni, combattere la violenza di genere insieme alla promozione dello sport inclusivo, della cultura e della tutela dell’ambiente.