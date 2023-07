Contratti di affitto transitori per gli alluvionati, siglato l’accordo a Bologna

Bologna, 17 Luglio 2023 – È stato approvato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari un accordo integrativo a estensione di quello firmato il 22 luglio scorso inerente ai contratti di locazione a canone concordato, a favore dei cittadini colpiti dall’alluvione.

Viene quindi ampliata l’esigenza di transitorietà degli inquilini che, a causa dei danni alle proprie abitazioni o alla viabilità, hanno necessità di un alloggio per un periodo non superiore ai 18 mesi. Nell’accordo firmato l’anno scorso le calamità naturali non erano ragione valida per la transitorietà, ed è stata quindi necessaria l’integrazione per aiutare i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali.

“Appena abbiamo avuto notizia delle difficoltà siamo riusciti in breve tempo a trovare una soluzione grazie alla disponibilità di tutti e 13 le associazioni del settore sia degli inquilini sia dei proprietari” ha commentato Enrico Rizzo, presidente dell’associazione sindacale dei piccoli proprietari immobiliari (Asppi). "Intendiamo inserire i disastri naturali alle motivazioni di transitorietà anche nel prossimo accordo ” ha aggiunto.

L’integrazione fatta il 3 luglio infatti ha validità fino al 31 dicembre, successivamente non verrà prorogata ma sarà sottoscritto un nuovo contratto con le medesime caratteristiche. La soluzione non riguarda soltanto i cittadini la cui abitazione è inagibile, ma anche coloro che a causa di frane e crolli, hanno problemi a raggiungerla.

“La condizione di temporaneità è fondamentale per risparmiare sia tempo sia denaro” ha dichiarato Francesco Rienzi, segretario del sindacato degli inquilini Suina. In condizioni normali infatti il proprietario ha l’onere di dover provare la transitorietà con tutta la documentazione necessaria, attualmente invece è sufficiente indicare l’alluvione come ragione della richiesta.

La proposta dei sindacati è stata naturalmente accolta dalla città metropolitana di Bologna, che si fa portavoce dei contenuti del contratto in tutto il suo territorio di competenza. “L’accordo dei sindacati è un segnale importante anche per tutto il lavoro che la città sta facendo per l’alluvione, è un segno che si collabora tutti insieme per un unico obiettivo” ha concluso Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata al Welfare e alle politiche per la casa.