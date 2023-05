Corpus Domini Bologna, in parrocchia nasce una nuova comunità energetica

Bologna, 27 maggio 2023 – Nascerà a breve una nuova comunità energetica nella parrocchia di Corpus Domini nel quartiere bolognese del Fossolo. La notizia è stata data dal don Stefano Zangarini e dall’ingegnere Marco Malagoli ieri all’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna in occasione del convegno organizzato della consigliera pentastellata Silvia Piccinini per fare il punto sui progetti nei territori ad un anno dall’approvazione della legge sulle comunità energetiche.

Una comunità energetica è un gruppo di persone che condividono una fonte di energia pulita (eolica, solare o idroelettrica) con l’obbiettivo di ridurre gli sprechi e condurre un modello di vita sostenibile e con un basso impatto ambientale. A rispondere al bando della regione da due milioni di euro è stato il Tavolo Diocesano per la Custodia del Creato di Bologna che ambisce con questo piano ad eliminare "le fonti fossili perché come chiesa abbiamo il dovere di difendere il creato concretamente come casa comune e per creare una rete di sostegno per i cittadini bisognosi che possono beneficiare da questo cammino che faremo insieme” ha spiegato don Zangarini.

La conferenza è stata ricca di proposte: “Da tante realtà che stanno progettando immaginando la costituzione di comunità energetiche anche per rendere la nostra società più resiliente affinché sia anche da esempio per tutti quei soggetti che si vogliono avvicinare ad un nuovo modo di produrre e condividere energia” ha spiegato Piccinini. “Il successo ottenuto dai bandi regionali che riguardano le comunità energetiche è la dimostrazione del grande interesse che c’è sui territori verso questo tema. Un interesse – conclude la consigliera – che va sostenuto sempre di più per attuare una piccola rivoluzione energetica in grado di rendere le nostre comunità più sostenibili e resilienti”.

L’evento per celebrare la legge regionale 5/2022 firmata dal gruppo M5S ha avuto come ospiti l’assessore al bilancio, Paolo Calvano, il referente Energia e Ambiente di Anci Bologna, Alessandro Rossi, il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, l’assessore alle politiche ambientali del comune di Budrio, Stefano pezzi e Marco Chittolini di I-care, associazione che si concentra su una serie di progetti in provincia di Reggio Emilia, più precisamente a Puianello, frazione di Quattro Castella e Albinea, che condivideranno un impianto fotovoltaico.