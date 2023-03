Cosmoprof Bologna 2023: espositori e presenze in crescita. Il rimbalzo dopo il Covid

Folta rappresentanza orientale al Cosmoprof 2023

Bologna, 16 marzo 2023 – Bologna si conferma ancora una volta capitale della bellezza. Sono quasi quasi 3 mila le aziende di 64 Paesi diversi che partecipano all’edizione 2023 di Cosmoprof Worldwide Bologna, che con Cosmopack fino al 20 marzo animerà i padiglioni della Fiera.

Con le presenze in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno e l’arrivo di nuovi brand sotto le due Torri in aumento del 35% rispetto al periodo pre-pandemia, alla 54esima edizione dell’evento l'evento B2B di riferimento per l'industria cosmetica sono attesi operatori da oltre 150 paesi, 29 collettive nazionali con piccole e medie imprese da tutto il mondo. Novità rispetto all’edizione 2022 la presenza di Argentina, Australia, India e Romania, con l’Irlanda presente per la prima volta con l’ente nazionale.

Leggi anche Biglietti, orari e parcheggi. Tutte le informazioni

A Bologna, grazie al supporto del ministero degli Affari esteri, della Cooperazione Internazionale e di Ice, oltre alla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, sono attese anche delegazioni di compratori, retailer e distributori provenienti dai principali mercati emergenti e maturi, tra cui Nord America, Europa, Medio Oriente, Asia e Oceania. Parla di "edizione di enorme successo” Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Ancora una volta – precisa - Cosmoprof dimostra di essere una vetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all'eccellenza dell'offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione”. A Bologna torneranno anche “aziende e operatori da Cina e Taiwan, fino a pochi mesi fa impossibilitate ad uscire dai rispettivi paesi – aggiunge -. La loro presenza riposiziona definitivamente Cosmoprof come osservatorio mondiale per gli stakeholder”.

Oltre a quella bolognese, infatti, la manifestazione moltiplicherà gli appuntamenti nel resto del mondo. Dal 23 al 25 gennaio 2024 la bellezza andrà in scena a Miami, secondo appuntamento negli Usa dopo l’edizione di luglio a Las Vegas. Per quanto riguarda l’Asia, invece, dal 14 al 16 settembre Cosmoprof sarà per il secondo anno consecutivo a Bangkok, dove sono attesi oltre 12mila visitatori provenienti non solo dalla Tailandia ma anche da Indonesia, Vietnam, Malesia, Filippine, Singapore e India. Cosmoprof e Cosmopack toneranno di casa ad Hong anche dal 14 al 17 novembre, dopo il trasferimento temporaneo a Singapore dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid.