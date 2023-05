Crisi La Perla Bologna, dipendenti in corteo con la maglietta rossa

Bologna 5 maggio 2023 – Domani in piazza si parla di lavoro con la manifestazione dei sindacati organizzata sul Crescentone. E, visto il tema, non mancheranno le magliette rosse il nuovo de La Perla. Le dipendenti si sentono ripiombate in "un momento di criticità" con il "bisogno di vicinanza" e "più visibilità" sulla situazione che attraversano. Per questo domani sfileranno indossando magliette rosse già viste in altre iniziative.

Oltre alla preoccupazione però, in questi giorni qualche spiraglio di luce si è visto. Sì, perché stando alle segnalazioni dei sindacati Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e Femca-Cisl di Bologna, per il gruppo bolognese e storico marchio di lingerie “verrà messa in campo, entro Maggio, un'importante operazione di finanziamento".

Ieri un incontro sulla situazione dell'azienda durante il quale, spiegano gli stessi sindacati, sono state fornite, al riguardo, rassicurazioni dai rappresentanti del fondo Tennor, che controlla la società emiliana.

I sindacati: “Vigileremo”

Ad ogni modo, puntualizzano le organizzazioni sindacali in una nota "alla parziale rassicurazione ricevuta, seguirà, per parte delle lavoratrici e lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, un costante monitoraggio finalizzato a verificare che il promesso flusso di finanziamento sia finalizzato a riattivare pienamente le produzioni e a definire, aspetto sin ora assente, concrete e reali politiche di sviluppo del Gruppo. La nostra richiesta di attivazione del tavolo di aggiornamento in Regione e Città Metropolitana - aggiungono - deriva dalla piena consapevolezza che le professionalità espresse dalle Lavoratrici e dai Lavoratori di La Perla sono un patrimonio inestimabile e non consentiremo in alcun modo che si possa disperdere nell'inerzia”.

Dopo l'incontro con l'azienda, il personale è stato informato in assemblea. Lavoratrici e lavoratori hanno espresso "soddisfazione per la vicinanza delle Istituzioni alle posizioni portate al tavolo dalle rappresentanze sindacali" e deciso di dare visibilità alla situazione nella giornata di domani: "Esprimeranno la loro presenza e la loro voglia di rilancio del Gruppo La Perla in occasione della mobilitazione generale" prevista domani.

I numeri de La Perla

Lo storico marchio di intimo controllato dalla holding Tennor occupa oggi 330 persone in Italia, 220 impiegate nello stabilimento produttivo di Bologna dopo l'accordo del 2019 (col ministero del Lavoro) che indicò 126 esuberi e portò alla cassa integrazione di parte delle lavoratrici sotto le Due torri, oltre a incentivi all'esodo.