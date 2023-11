“Crisi SaGa Coffee, in Appennino c’è mancanza di fiducia nel futuro”

Bologna, 30 novembre 2023 – "I risultati della prima inchiesta sociale dedicata alla vicenda della SaGa Coffee e a quell’area dell’Appennino, costituiranno un’installazione multimediale che sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 16 nella struttura del centro convegni Alto Reno “ex-Cottolengo di Gaggio Montano", annuncia Erika Capasso, delegata all’Inchiesta Sociale del Comune e presidente Fondazione per l’Innovazione Urbana.

A commentare i dati della ricerca - che ha visto coinvolte circa 300 persone su un bacino di utenza di almeno diecimila soggetti - sulla vicenda di due anni fa nella "valle del caffè", è stato Umberto Mezzacapo di Fiu: “Un colpo duro in pieno Covid, in un territorio già provato. La vertenza è rimasta in loco e costantemente è stata raccontata dalle operaie incaricate. Oltre il 60% di chi ha partecipato alle iniziative si è detto soddisfatto, a fronte solo di un 18,22% insoddisfatto. Il declino dell’industrializzazione del territorio però preoccupa il 64% degli intervistati e la fiducia nel futuro è molto bassa (6,90% la media totale). I nostri giovani sono convinti che questa vertenza abbia restituito un senso di comunità molto forte (45%), rispetto agli adulti che sono più pessimisti. Proprio gli under 25 sono anche i più ottimisti verso il futuro del territorio, ma sono anche i meno interessati al lavoro in fabbrica. La sensazione che abbiamo dai risultati di questa ricerca, è che l’Appennino bolognese, anche secondo le persone, negli ultimi 20 anni stia smembrando il suo tessuto produttivo”.

Da sinistra: Simone Selmi, Sergio Lo Giudice, Erika Capasso, Umberto Mezzacapo

I risultati dell'indagine oggetto dell’evento di sabato, iniziata nel 2022 e promossa dal Comune e Città Metropolitana con Fiu, Fiom-Cgil e Fim-Cisl, “ci restituiscono una mancanza di fiducia nel futuro dell'industrializzazione del territorio ma, d'altro canto, hanno evidenziato una grande forza della comunità, che si è stretta tutta attorno alla vicenda delle oltre 200 lavoratrici e lavoratori della SaGa Coffee”, continua Capasso. L’obiettivo dell’indagine è stato quello di “capire il come la crisi dell'industrializzazione di Gaggio Montano abbia influito sul territorio.

Dal presidio della comunità davanti all'azienda al rilancio del lavoro nell'Appennino, in un progetto che ci restituisce il cambiamento di vita delle persone di quella zona", dice Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del Comune di Bologna e delegato al Lavoro. “Un lavoro che determina quanto sia importante la forza della gente, in questo caso potata avanti perlopiù da donne, la cui lotta ha dato un’alternativa alla chiusura della fabbrica e ha costruito un senso di comunità molto forte”, conclude Simone Selmi, segretario Fiom-Cgil Bologna.

Seguirà un convegno sull’inchiesta sociale e sulle prospettive future del territorio, venerdì 15 dicembre alle 10.30 in sala Tassinari di palazzo d’Accursio a Bologna.