Crisi Tecnoform: c'è già un'offerta per l’azienda di Valsamoggia

Bologna, 9 maggio 2025 – Crisi Tecnoform: c'è già una proposta di acquisto, anzi tre. Buone notizie, ma ancora tutte da verificare, per la crisi della storica azienda di Valsamoggia, leader nel settore della produzione di interni e arredamenti per veicoli ricreazionali (camper, caravan, roulotte), bungalow, imbarcazioni, case mobili, che proprio quest’anno raggiunge i 60 anni di attività e che dieci giorni fa ha annunciato la decisione di ricorrere alla liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio.

Ma secondo quanto annunciato dai sindacati stamattina, nel corso dell'assemblea convocata nella sala polivalente del Comune di Anzola Emilia, le carte non sono ancora arrivate in tribunale e già si sono fatte avanti almeno tre realtà imprenditoriali che operano nello stesso settore pronte a subentrare alla famiglia Kerkoc nella gestione dell'azienda.

"Di una conosciamo già il nome, tanto che ha già formalizzato in suo interesse nei documenti che in queste ore stanno arrivando in tribunale – ha svelato Luca Simonazzi di Fillea-Cgil –Ovviamente le cose saranno tutte da verificare, comprese altre due offerte che potrebbero arrivare da altrettante multinazionali, e spetterà al commissario decidere, ci auguriamo con tempestività. Perché il futuro di 137 lavoratori e altrettante famiglie sono appese ad un filo”.