Cucina italiana candidata Unesco, nel dossier anche le sfogline di Bologna

La pratica della sfoglia viene giudicata 'centrale' nel dossier unesco

Bologna, 23 marzo 2023 – La senatrice Lucia Borgonzoni, parlando con il Carlino aveva definito la pratica della sfoglia “centrale nella candidatura della cucina italiana” come patrimonio Unesco.

E oggi quell’affermazione diventa ancora più importante, dal momento che per la nostra tavola è arrivata la candidatura ufficiale da parte del governo italiano quale patrimonio dell'umanità per il 2023.

Il governo ha deciso, su proposta dei ministri dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della Cultura Gennaro Sangiuliano, di candidare, per l'anno in corso, la pratica della cucina italiana nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco.

La decisione è attesa nel 2025.

Il ministro Lollobrigida: “Una cucina senza rivali”

Esulta Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: “Credo che quella italiana non abbia rivali e sia stato forse un problema che finora non si sia avuta la forza e la capacità di promuoverne la complessità. Complessità fatta di un sistema di valori che proprio nella nostra nazione nel tempo si sono andati consolidando. Ma per quanto riguarda la cucina italiana - spiega - bisogna anche guardarla nella sua prospettiva poliedrica: dal produttore all'allevatore fino ad arrivare al trasformatore, colui che ci fornisce gli elementi che finiscono in cucina, e i nostri cuochi trasformano in un bene prezioso che deve essere raccontato in sala dal personale che deve essere formato in una delle nostre ottime scuole alberghiere. Deve essere raccontato ai cittadini italiani e agli acquirenti di benessere di tutto il mondo, che lo possono fare attraverso un valore che è la cucina italiana nella sua interezza”.