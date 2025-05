Bologna, Parra (ceo di Dhl Express) visita la Ducati: “Partnership sempre più solida”

Bologna, 28 maggio 2025 – Innovazione, performance e qualità: sono queste le parole chiave della storica collaborazione tra Ducati e Dhl Express. Una solida partnership avviata nel lontano 1999 che continua a confrontarsi con le sfide del futuro. E, in questo senso, la visita di Mike Parra, ceo di Dhl Express Europe e membro del board globale, alla sede di Borgo Panigale, ha ribadito la strategica sinergia tra i due brand. Grande appassionato di Formula 1, MotoGP e Indycar, Parra è anche membro del board di Dhl Express Global. L’incontro è stato l’occasione per dibattere sul ruolo fondamentale della logistica nel contesto attuale dei mercati internazionali e per confermare il supporto della nota compagnia di trasporti all’espansione globale delle imprese italiane.

La sinergia

Attraverso l’ampio network di Dhl, Ducati è riuscita a costruire una rete di vendita e assistenza composta da più di 800 concessionari distribuiti in oltre 90 Paesi e a proporsi come un’eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Dopo aver girato tra i macchinari dello stabilimento produttivo e aver posato di fianco ad alcuni famosi modelli della casa motociclistica bolognese, Parra si è fermato a rispondere a qualche domanda: “Quella tra Dhl Express e Ducati è una relazione tra due aziende iconiche che dura da ben ventisei anni e che, anno dopo anno, continua a crescere. La nostra visione corrisponde alla loro. C’è una comunione di intenti in merito alla missione da perseguire”.

Sguardo verso il futuro

Il ceo di Dhl Express Europe ha parlato anche di futuro: “Penso ci siano sempre opportunità per espandere la nostra partnership. Ecco perché ci siamo incontrati oggi. Dhl vuole offrire la sua esperienza logistica a Ducati per aiutarla ad abbassare i costi e per far sì che i clienti ricevano i loro prodotti più rapidamente possibile”. Parra, inoltre, ha spiegato come Dhl cercherà di rispondere alle recenti trasformazioni economiche: “Siamo costretti a confrontarci con situazioni di continua instabilità e in questo momento gli Stati Uniti sono uno di quei mercati dove viviamo un po’ di volatilità. E ciò che stiamo facendo è tenere in costante aggiornamento i nostri clienti sullo stato delle loro spedizioni. Ma vorrei concludere dicendo che il mercato troverà sempre una strada per andare avanti. Ѐ come l’acqua. L’acqua trova sempre una strada per il punto più basso”.

“Un servizio al top”

Soddisfatta della sinergia anche Ducati: “Siamo un marchio globale con un’anima fortemente italiana: spirito sportivo, eccellenza del design, amore per la bellezza e capacità di suscitare emozioni forti", ha dichiarato Nazzarena Franco, ceo di Dhl Express Italy.

"Insieme, DHL Express e Ducati non solo promuovono l'eccellenza del made in Italy, ma si impegnano anche a offrire un servizio eccezionale ai clienti, garantendo che ogni pezzo di ricambio e accessorio venga consegnato con la massima cura e attenzione". Conferma Federico Sabbioni, direttore Supply chain Ducati: “In un momento storico in continua evoluzione, in cui la velocità di risposta fa la differenza, la logistica si conferma un vantaggio competitivo decisivo e avere al proprio fianco un partner come

Dhl Express significa poter contare su un supporto solido e reattivo”.