Ducati premia anche i dipendenti: 500 euro in più in busta paga per le vittorie delle ‘rosse’

Bologna, 11 dicembre 2023 – Le vittorie nei campionati Moto Gp, Superbike e Supersport, portano premi anche ai dipendenti. Grazie alle performance sportive delle ‘rosse’, infatti, i dipendenti riceveranno nella busta paga di gennaio un premio straordinario di 500 euro.

Questo è quanto previsto dall'accordo firmato oggi da azienda e sindacati. Si tratta di un premio straordinario che si colloca al di fuori della trattativa del contratto aziendale che si dovrebbe chiudere a gennaio 2024 con la sottoscrizione del nuovo integrativo.

La vittoria della Ducati a novembre 2023

Lo scorso anno, dopo la conquista del titolo iridato con Francesco Bagnaia, Ducati festeggiò staccando un assegno da 1.000 euro per tutti i dipendenti. "L'avevamo legato a questo, ma era stato anche un modo per compensare l'inflazione, che era già partita. Quest'anno i lavoratori hanno avuto un incremento importante per effetto del contratto a luglio e ne avranno un altro per l'integrativo e riteniamo che sia equilibrato", aveva puntualizzato nei giorni scorsi l'ad, Claudio Domenicali.

"La rsu e le organizzazioni sindacali hanno insistito per il raggiungimento di questo accordo sulla base degli straordinari successi raggiunti nel 2023 e sulle legittime aspettative di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Ducati Motor", fanno sapere Fiom, Fim e Uilm.

"La rsu, Fiom, Fim e Uilm Bologna esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e confermano il proprio impegno per chiudere in tempi brevi anche la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale che prevederà importanti avanzamenti sui temi dei diritti, dell'occupazione e del salario per tutti i dipendenti dell'azienda", assicurano le sigle dei metalmeccanici.