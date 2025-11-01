Le eccellenze della sanità: “Verso le sfide del futuro”

Bologna, 1 novembre 2025 – L’Emilia-Romagna si conferma punto di riferimento in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, capacità di innovazione, coesione e integrazione tra istituzioni, mondo accademico, imprese e cooperazione. Da qui nasce “Eccellenze in sanità – Innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna”, il convegno promosso da QN Economia e il Resto del Carlino in partnership con Rekeep e Legacoop, in programma mercoledì (ore 10.30) nell’aula Marco Biagi, nella sede del Carlino, a Bologna. L’iniziativa sarà un momento di confronto tra esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare le best practice del sistema sanitario regionale e di discutere le sfide future: dal rapporto con le comunità al ruolo dell’innovazione tecnologica, fino alle nuove forme di partenariato pubblico-privato.

Il programma dei lavori: a introdurre sarà Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Seguiranno due keynote speech di apertura: Stefania Fregosi, Healthcare Head di Ipsos Doxa, illustrerà una ricerca su “Salute e percezione pubblica: cosa pensa l’Emilia-Romagna del suo sistema sanitario”, un’indagine che fotografa fiducia, aspettative e priorità dei cittadini, mentre il prof Venerino Poletti (dipartimento di scienze mediche e chirurgiche Università di Bologna) rifletterà sul “Medico di oggi: tra scienza, umanità e nuove responsabilità sociali”. La prima tavola rotonda, “L’eccellenza del modello emiliano-romagnolo”, vedrà la partecipazione di Chiara Gibertoni, direttore generale Irccs Policlinico Sant’Orsola; Anna Maria Petrini, direttrice generale Usl Bologna; Andrea Rossi, direttore generale istituto ortopedico Rizzoli. Tema: governance, integrazione ospedale-territorio e prevenzione come leva di sostenibilità.

A seguire il panel “Sanità e sostenibilità: innovazione, efficienza e responsabilità ambientale”. Interventi di Alessandro Miuccio, direttore Business Rekeep; Camilla Senzani, direttore operativo servizi ospedalieri; Marco Ingrillì, Senior Manager Mercato PA e Sanità eFM Group. Il confronto sarà dedicato alla transizione ecologica della sanità e alle tecnologie per ospedali sempre più ’green’. Il terzo momento, “Innovazione e ricerca: imprese e cooperazione al servizio della salute”, coinvolgerà Alessandro Arcidiacono, presidente Fondazione BimboTu APS; Simone Gamberini, presidente Legacoop Nazionale; Raffaella Pannuti, presidente Ant; Stefano Rimondi, socio fondatore Aferetica; Stefano Vezzani, direttore Fondazione Policlinico Sant’Orsola. A chiudere un confronto tra istituzioni e media dal titolo “Oltre l’emergenza: politica, media e società di fronte alla sfida della sanità del futuro”, che vedrà Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, dialogare con Massimo Fabi, assessore alle politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, e Marco Lisei, presidente della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Sars-Cov-2.

È possibile registrarsi per partecipare o seguire la diretta streaming su quotidiano.net/eccellenzeinsanita.