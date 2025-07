Un’edicola automatizzata in piazza: “I Comuni seguano il nostro esempio”

Castel Del Rio (Bologna), 4 luglio 2025 – “I giornali sono un fondamentale presidio di libertà”. A sottolinearlo è Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio, che, l’altro giorno, assieme a Luca Ceroni, direttore generale di Monrif e a Daniele Pozzi e Gianni Melini, direttore Diffusione, ha inaugurato in piazza l’edicola automatizzata che permetterà ai cittadini del borgo della Vallata imolese di informarsi quotidianamente. Il primo cittadino Baldazzi, infatti, quando, nei mesi scorsi, ha chiuso l’unica edicola del paese, non si è perso d’animo e ha contattato il nostro quotidiano con l’obiettivo di trovare una soluzione.

“Sono orgoglioso di essere stato tra gli apripista del progetto. Le edicole contribuiscono da sempre a mantenere vive le piazze – spiega Baldazzi –, sono un luogo d’incontro e confronto importante. Non potevo rassegnarmi all’idea di perdere l’unica che avevamo in paese”. Un esempio che possono seguire anche tanti altri sindaci d’Italia, per la gioia dei lettori. Come quelli che, l’altro giorno, nella Vallata del Santerno, hanno preso parte al ’battesimo’ del distributore automatico di giornali. “E’ stato un bellissimo regalo – sottolinea Maria Carla Lelli, insegnante di Lettere in pensione col sorriso stampato in volto –. Sono molto legata alla mia comunità e ringrazio di cuore tutte le persone che si sono adoperate per la realizzazione dell’apparecchiatura”.

“E’ comodissima – ribadisce Arnaldo Corticelli, che compra il giornale da ormai 80 anni ed è stato tra i primi sperimentatori dell’edicola fai da te –. Basta inserire monete o banconote, digitare il numero ed è fatta”. Per gli alidosiani, la mancanza di un’edicola si faceva sentire. “L’anno scorso bisognava spostarsi addirittura fino a Fontanelice (comune confinante che si trova a chilometri di distanza ndr)” testimonia Giovanni Pizzi.

“Ci voleva, senza giornali un paese come Castel del Rio non può proprio stare”, ribadisce ancora Corticelli. Un messaggio forte e chiaro, diretto anche alle istituzioni. Nei borghi più piccoli, ma anche nelle città, sono infatti molti i residenti che lamentano difficoltà a trovare un’edicola nelle vicinanze della propria abitazione. E così i distributori automatici possono diventare una soluzione molto pratica per ovviare alle eventuali difficoltà; puntando sempre sul gioco di squadra. Come è successo a Castel del Rio, dove l’azienda SD del fabbro Davide Sbaraccani ha realizzato la speciale edicola di cui si ’prenderà cura’ soprattutto l’esercente Paola Camaggi. Un progetto che ha visto protagonista anche la Pro Loco.

Insomma, unendo le forze, le soluzioni si trovano, perché lettura e informazione sono elementi imprescindibili per la vita democratica di una comunità. Considerando che, in un mondo sempre più digitalizzato, la carta continua ad avere il suo intramontabile fascino. “Ci auguriamo che la nuova edicola contribuisca ad avvicinare i giovani alla lettura – conclude il sindaco Baldazzi –. È doveroso valorizzare l’informazione verificata e di qualità”.