‘Edicola Carlino’: l’appuntamento quotidiano con i giornalisti della redazione approda su 7Gold

Bologna, 16 maggio 2023 – Un’integrazione tra la carta stampata e il settore radiofonico e televisivo, dove le diverse strade si incrociano per svilupparsi su diversi fronti e per raggiungere, così, lo stesso importante obiettivo: un’informazione crossmediale ancora più completa e tempestiva. Era soltanto il 18 aprile scorso, infatti, quando la collaborazione tra Qn il Resto del Carlino e 7Gold aveva dato il via alla programmazione di ‘Edicola Carlino’: un appuntamento quotidiano, su Radio Italia anni 60, in cui i giornalisti della redazione della storica testata bolognese anticipano le notizie che i lettori troveranno poi in uscita su tutte le edizioni del quotidiano cartaceo la mattina successiva, per commentare i fatti più freschi e importanti della giornata. Appuntamento, questo, rivelatosi un vero e proprio successo e che ha ora portato – a poco meno di un mese dal lancio – all’ideazione di altre opportunità di collaborazione tra i due gruppi editoriali: ‘Edicola Carlino’ diventerà infatti un appuntamento fisso anche su 7Gold, dove gli spettatori potranno in questo modo trovare contenuti e news di tutte le edizioni di Qn il Resto del Carlino. “Questa collaborazione rappresenta per noi un’ulteriore opportunità di confronto con i lettori – dichiara Andrea Riffeser Monti, presidente e ad Monrif –. Un angolo di informazione per spunti critici d'attualità, passando dalla cronaca all’economia, arrivando fino a politica, sport e costume. Da ‘Edicola Carlino’, appuntamento quotidiano in radio, agli approfondimenti video fino agli spunti sportivi: questa collaborazione non serve solo ad anticipare temi ed esclusive, ma offre ai cittadini motivi di dialogo e confronto. Porta i cittadini dentro le notizie e le notizie direttamente ai cittadini, amplificando professionalità ed esperienze”. Un’importante opportunità, quindi, per creare insieme il polo della più completa e tempestiva informazione territoriale di qualità. E che consentirà in questo modo ai cittadini – lettori, spettatori, ascoltatori – di rimanere sempre aggiornati su quello che accade intorno a noi, per mantenere sempre alta l’attenzione sulle ultime novità. “L'amicizia con Andrea Riffeser nasce almeno trenta anni fa – aggiunge Luigi Ferretti, presidente del Gruppo 7 Gold - Radio Italia anni ’60 – e abbiamo già collaborato in passato. Oggi restare soli nel territorio è difficile: le aziende si devono aiutare. La carta stampata non esclude radio e tv, anzi: lavorando assieme si fa cassa di risonanza. Si riesce a fare uno più uno uguale tre, non due”. Ma non solo. “Se ci aiutiamo riusciamo a ottenere un interesse maggiore da parte dei nostri ascoltatori e dei nostri inserzionisti – conclude Ferretti –. Per questo abbiamo deciso di unire le forze”.