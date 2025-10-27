Emergenza casa a Bologna: “Si batte insieme". La ricetta di Confcooperative

Bologna, 27 ottobre 2025 – "Senza la cooperazione e azioni concrete da parte di tutti, la situazione casa a Bologna non si risolverà". Lo sostiene Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia.

Ravaglia, lo sfratto di via Michelino ha riacceso il dibattito sulla casa. Qual è la situazione in città?

"Giovedì abbiamo visto una scena a cui nessuna persona di buon senso vorrebbe assistere. Sul tema casa dobbiamo smettere di scaricarci le responsabilità a vicenda. Facciamoci un esame di coscienza e risolviamo concretamente il problema".

Il sindaco Matteo Lepore ha lanciato un appello al mondo imprenditoriale, chiedendo alle imprese di fare qualcosa in più per l’abitare. Qual è la vostra soluzione?

"La cooperazione può fare la sua parte, offrendo la possibilità di costruire alloggi a canone calmierato del 20% rispetto al mercato, ma il pubblico deve dare una mano, dando i terreni in concessione gratuita".

In questo si inserisce ‘Habitat’?

"Sì, la cooperativa ‘Habitat’ ha già diverse centinaia di soggetti interessati a diventare proprietari di case. Così toglieremo una grossa fetta di persone dal mercato e altre cooperative potrebbero seguire l’esempio".

Sulle case ‘Ers’ (Edilizia residenziale sociale)?

"Il nostro obiettivo è proprio creare ulteriori alloggi a condizioni agevolate per coloro il cui reddito è troppo basso per il mercato, ma troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica. Oggi l’Ers, però, è a proprietà ‘indivisa’ (cioè assegna gli alloggi esclusivamente in uso, senza che i compratori diventino proprietari, ndr): noi vorremmo costruire anche la proprietà ‘divisa’, una situazione dove, una volta terminata la costruzione dell’alloggio, viene assegnata la piena proprietà dello stesso a chi compra la casa".

Servono normative meno stringenti?

"Abbiamo bisogno di leggi che permettano queste costruzioni. In tal senso, occorre migliorare l’aspetto amministrativo e burocratico, che ad oggi allunga i tempi di costruzione".

Tuttavia, in che modo è possibile bilanciare gli interessi di proprietari e inquilini?

"Citando la Bibbia: ‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra’. Siamo un soggetto utile per risolvere una parte del problema. Non è utile concentrarsi su un solo un segmento del tema casa".

Si riferisce agli affitti brevi?

"Gli ‘Airbnb’ sono 4mila a fronte di 16mila case sfitte. È certamente un fenomeno da regolamentare, ma affrontando solo questa questione non si risolve del tutto il disagio abitativo".

È d’accordo con le posizioni delle istituzioni?

"Il Comune ha creato la Fondazione per l’abitare, anche la Regione e il Governo si occuperanno del disagio con dei piani specifici. Bene, ma è tema di cui si parla da decenni, ora servono azioni concrete in merito".