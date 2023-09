Emilbanca, Ravaglia cede il timone: "Lascio una realtà solida e forte"

Bologna, 14 settembre 2023 – Passano gli anni, ma trenta son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada... Parole prese in prestito da Azzurro, di Adriano Celentano. Quel ragazzo (ex) è Daniele Ravaglia, che a fine mese lascia Emilbanca dopo tre decenni filati da direttore generale più il resto della carriera. Nell’arcipelago bancario è un record. Gli succede Matteo Passini.

Partiamo dai primi passi.

"Beh, già in quarta ragioneria, e quindi prima della laurea, aiutavo mio padre che lavorava alla Cassa rurale artigiana di Monzuno. Si faceva tutto a mano anche il calcolo degli interessi a fine anno".

Primo impiego in banca?

"Fu nel 1973, entrai alla Banca del Monte di Bologna e Ravenna con un concorso e divenni il più giovane direttore di filiale a soli 24 anni. Emilbanca arrivò anni dopo".

Più emozionato o dispiaciuto di lasciare dopo trent’anni da numero uno?

"Emozionato e soddisfatto per aver contribuito a creare un istituto di credito solido, redditizio, organizzato e con una forte reputazione. E con 195mila clienti e 760 dipendenti molto motivati".

Che farà Daniele Ravaglia dopo Emilbanca?

"Continuerò a dedicarmi al mondo della cooperazione come vice presidente di Terre d’Emilia, struttura che riunisce di Bologna, Modena e Reggio Emilia e responsabile per Bologna. Poi ci sono la presidenza di BMore, società di servizi e Coop Ciba, società di brokeraggio".

Come è cambiata l’attività delle banche in questi 30 anni?

"C’è stato un tempo in cui si concedeva il credito al cliente quasi con una stretta di mano. Oggi ci sono tanti vincoli, a volte eccessivi, imposti dalla Bce. Ma noi cerchiamo comunque di dare importanza alle persone".

Vale ancora il piccolo è bello per le aziende dell’Emilia Romagna?

"Sì, ma non minuscolo. Sostenere le piccole e medie aziende è un valore. La dimensione dipende dall’innovazione della singola impresa".

Lavorare stanca?

"Se uno ama la propria professione no. Anzi da entusiasmo".

Una cosa che porterà con sé dalla scrivania di Emilbanca?

"Il valore delle relazioni personali e la fiducia che esse creano".

La soddisfazione personale da mettere in un quadro?

"L’aver aiutato famiglie e imprese a superare le crisi e l’impegno dell’istituto nel sociale".

Come è cambiata Bologna?

"È una città accogliente, ma ora è meno inclusiva. Non è possibile che gli studenti non trovino casa e il caro affitti metta in difficoltà le famiglie".

Il Cardinal Matteo Zuppi.

"Bella persona, penso sia in corsa per diventare il prossimo Papa sul solco dell’attuale Pontefice".

Se da domani lei fosse il sindaco quale sarebbe il primo impegno?

"Cercherei di ridurre le differenze sociali, oggi ancora troppo forti".

Monzuno, il suo paese.

"Le mie radici sono lì, dove torno a vivere. E l’Appennino ha bisogno di più attenzione rispetto a quelle che riceve. È fatto di gente straordinaria".

Tifa Virtus o Fortitudo?

"Tifo per Basket city, che per Bologna è un grande valore".