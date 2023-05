Bologna Empowering Talent, 13 giovani talenti under 30 italiani nelle aziende del territorio

Bologna, 8 maggio 2023 – Arrivano in città 13 giovani talenti da tutta Italia, grazie all’iniziativa Bet, Bologna Empowering Talent, che dà agli studenti e alle studentesse, neolaureati o giovani professionisti, una possibilità di vita e di lavoro. Le dieci donne e i tre uomini, infatti, vivranno tre settimane in tre imponenti aziende del territorio, che sono Alstom, Crif e Rekeep.

I partecipanti, tutti under 30, lavoreranno in gruppo con altri talenti aziendali, per risolvere, conoscere e trattare le sfide innovative, beneficiando della copertura delle spese di alloggio, vitto ed esperienze che vanno alla scoperta del territorio. In tre team suddivisi nelle tre aziende i giovani si potranno avvicinare al mondo del lavoro, conoscendo le eccellenze bolognesi.

L’iniziativa è organizzata con il supporto del comitato tecnico-scientifico di AlmaCube, l’innovation hub dell’Alma Mater e Confindustria Emilia Area Centro. “I ragazzi hanno risposto alla call aperta, e poi sono stati selezionati in 13 - dice Alessandro Grandi, presidente di Almacube-. Adesso parte il percorso, dove a gruppi lavoreranno alle sfide lanciate dai nostri partner industriali”.

Il percorso di formazione attrae i giovani talenti al territorio: “Attraiamo talenti per farli entrare in un sistema di lavoro di qualità - spiega l’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla-. E il progetto contribuisce sulla foresteria, sui costi primari, che non è banale. Nella legge per attrarre i talenti vogliamo agevolare la possibilità di avere un luogo dove abitare”.

“È la prima edizione dell’iniziativa - afferma Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica-. Lancio una sfida: con il Pnrr, l’Università di Bologna avrà 600 nuove borse di dottorato, che sono borse speciali a sistema con le imprese. È una sfida per il futuro, per lavorare insieme con la Regione e l’Alma Mater”. Tra i presenti, anche il sindaco Matteo Lepore: “Faremo vedere ai talenti le eccellenze professionali della nostra città, e di un nuovo servizio dell’amministrazione metropolitana, per aiutare le imprese ad avere le competenze che cercano sul mercato”.