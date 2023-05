Engel & Völkers a Bologna, il colosso dell’immobiliare trova casa sotto le Torri

Bologna, 5 maggio 2023 – Trovare casa a Bologna è un’odissea, ma il colosso dell’immobiliare del pregio Engel & Völkers ha una nuova sede prorio sotto le Due torri, in piazza Minghetti, a Palazzo de’ Toschi. Perché "Bologna si conferma come città ad alto potenziale – dice Tomaso Aguzzi, ceo dell’azienda, che entro due anni conta di reclutare un centinaio di agenti immobiliari – con svariate zone di interesse ancora da presidiare e un mercato con caratteristiche di forte attrattività anche per la clientela straniera". La quotazione top per le case a Bologna arriva agli 8mila euro al metroquadro nell’area del Quadrilatero, con l’area del centro storico poco sotto (fino a 7mila euro al metroquadro).

"A fronte di una elevata domanda, Bologna sconta una carenza di immobili di qualità - commenta Luca Dondi, ceo di Nomisma -. Cresce il divario tra il prodotto ristrutturato al nuovo e il prodotto usato, che rappresentano in sostanza due mercati distinti. Se questo è vero nelle tradizionali aree di pregio come centro storico, Colli e giardini Margherita-Murri, tale dinamica è ancora più accentuata nelle restanti zone dove l’offerta di qualità è pressoché inesistente".

Bologna, aggiunge Dondi, "ha uno degli stock di immobili in vendita tra i più bassi d’Italia. C’è una carenza enorme di nuove abitazioni. E non ci possiamo permettere di alzare di più i prezzi, perché paghiamo dieci anni di scelte politiche sbagliate. Molto poco si è fatto, non c’era un mercato della locazione che funzionava. La città ha grandi opportunità, ma anche qualche problema causato dall’inerzia del passato. Una zavorra rispetto alle ambizioni future. Non ci sono grandi progetti - conclude Dondi - a parte quelli che riguardano le ex caserme. Parliamo di queste cose da 20 anni".