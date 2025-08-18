Come va il turismo a Bologna quest’estate? “Servono più eventi, i visitatori spendono meno”

Bologna, 18 agosto 2025 – Premessa: “L’overtourism a Bologna non esiste”. Giovanni Trombetti, neopresidente di Federalberghi, lo spiega con dati alla mano: “Con un’occupazione media delle camere sul 75 per cento, significa che abbiamo ancora capacità alberghiera da utilizzare. Certo, se prendiamo a esempio alcuni giorni del Cersaie o del Cosmoprof è un’altra storia. Ma, facendo la media, siamo ’sotto’ le altre città d’arte”.

Nessuna critica ai taglieri, né all’invasione della mortadella come ’denunciato’ dal New York Times: “Ciò che conta è che gli affettati che serviamo siano di qualità. Punto”. Appurato che l’overtourism non esiste, stando a Federalberghi, arrivano le note dolenti sulle previsioni agostane.

“Per i dati è ancora presto, però possiamo dire che a luglio abbiamo avuto un calo del 5 per cento di occupazione alberghiera. Non un crollo, ma una flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ad agosto andrà leggermente peggio, stimiamo un -8 per cento. Ma, visto che ormai le prenotazioni sono ’last second’, è difficile fare previsioni attendibili”, spiega Trombetti. Che, comunque, fa un conto di massima: “A luglio l’occupazione delle camere d’hotel è stata attorno al 60 per cento, ad agosto credo si viaggerà sul 45-50 per cento”. Ma c’è un’altra tendenza che preoccupa gli albergatori: il ricavo medio a camera è in diminuzione del 10 per cento. In sintesi: con meno richiesta da parte dei turisti, il prezzo delle camere si abbassa.

Giovanni Trombetti, Federalberghi e Daniele Ravaglia, Bologna Welcome

Ma che cosa è cambiato, rispetto all’anno scorso? “C’erano stati più eventi, soprattutto a luglio, penso ad esempio al G7 Scienza e Tecnologia con la ministra Anna Maria Bernini, ma anche congressi, kermesse sportive...Tutto ciò aiuta”.

Ma non è solo questo fattore a influenzare il turismo sotto le Torri. “Se il turismo internazionale tiene, non si può dire lo stesso di quello nazionale. In più abbiamo notato che la capacità di spesa è più limitata… Chi ha hotel con ristoranti e bar ha notato che i clienti preferiscono magari ordinare cibo d’asporto che utilizzare i servizi alberghieri”, è il ragionamento di Trombetti.

Insomma, “se il turismo ’alto spendente’ non va mai in crisi, non si può dire lo stesso della fascia media”, fa notare il presidente di Federalberghi. Ultima postilla: la tassa di soggiorno alle stelle (per l’anno giubilare) che varrà attorno a 21 milioni di euro.

“Il Comune utilizzi queste risorse per fare promozione della nostra destinazione”, è l’auspicio di Trombetti. Dalla Fondazione Bologna Welcome il bicchiere è comunque mezzo pieno, a fronte di uno sguardo d’insieme sugli ultimi mesi.

“In controtendenza rispetto ad altre località del Paese, penso alla Romagna ad esempio, la crescita del turismo a Bologna coinvolge anche la stagione estiva, segno di un’attrattività ormai consolidata, il cui motore spesso è proprio la cultura”, spiega Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome, che ragiona, però, sul trimestre giugno-luglio-agosto (spinto dai buoni risultati di giugno). E stima “un’occupazione media delle camere d’hotel che si manterrà sul livello dello scorso anno (76-77%)”.

Ravaglia guarda anche oltre Bologna città, sottolineando il successo dell’Appennino tra cammini, “molto gettonati”, ma anche “iniziative culturali e artistiche, le tante sagre e gli eventi promossi anche da Bologna Welcome come ’Borghi divini’ e le iniziative di ’Viva il Verde’”.