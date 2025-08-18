Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Economia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
EconomiaCome va il turismo a Bologna quest’estate? “Servono più eventi, i visitatori spendono meno”
18 ago 2025
ROSALBA CARBUTTI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Economia
  4. Come va il turismo a Bologna quest’estate? “Servono più eventi, i visitatori spendono meno”

Come va il turismo a Bologna quest’estate? “Servono più eventi, i visitatori spendono meno”

Stessi arrivi del 2024 e si può crescere ancora. Le analisi degli operatori del settore sui visitatori sotto le Due Torri, Trombetti (Federalberghi): “Camere occupate al 75%”. Ravaglia (Bologna Welcome): “L’attrattività è ormai consolidata”

Turiste in centro a Bologna si fanno un selfie con Nettuno

Turiste in centro a Bologna si fanno un selfie con Nettuno

Per approfondire:

Bologna, 18 agosto 2025 – Premessa: “L’overtourism a Bologna non esiste”. Giovanni Trombetti, neopresidente di Federalberghi, lo spiega con dati alla mano: “Con un’occupazione media delle camere sul 75 per cento, significa che abbiamo ancora capacità alberghiera da utilizzare. Certo, se prendiamo a esempio alcuni giorni del Cersaie o del Cosmoprof è un’altra storia. Ma, facendo la media, siamo ’sotto’ le altre città d’arte”.

Approfondisci:

Bologna, il New York Times e la mortadella un anno dopo. "La città non migliora, aiutiamo i negozi storici"

Bologna, il New York Times e la mortadella un anno dopo. "La città non migliora, aiutiamo i negozi storici"

Nessuna critica ai taglieri, né all’invasione della mortadella come ’denunciato’ dal New York Times: “Ciò che conta è che gli affettati che serviamo siano di qualità. Punto”. Appurato che l’overtourism non esiste, stando a Federalberghi, arrivano le note dolenti sulle previsioni agostane.

Approfondisci:

Palazzo Pepoli e Archiginnasio, ecco i luoghi più visitati a Bologna dai turisti

Palazzo Pepoli e Archiginnasio, ecco i luoghi più visitati a Bologna dai turisti

“Per i dati è ancora presto, però possiamo dire che a luglio abbiamo avuto un calo del 5 per cento di occupazione alberghiera. Non un crollo, ma una flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ad agosto andrà leggermente peggio, stimiamo un -8 per cento. Ma, visto che ormai le prenotazioni sono ’last second’, è difficile fare previsioni attendibili”, spiega Trombetti. Che, comunque, fa un conto di massima: “A luglio l’occupazione delle camere d’hotel è stata attorno al 60 per cento, ad agosto credo si viaggerà sul 45-50 per cento”. Ma c’è un’altra tendenza che preoccupa gli albergatori: il ricavo medio a camera è in diminuzione del 10 per cento. In sintesi: con meno richiesta da parte dei turisti, il prezzo delle camere si abbassa.

Giovanni Trombetti, Federalberghi e Daniele Ravaglia, Bologna Welcome
Giovanni Trombetti, Federalberghi e Daniele Ravaglia, Bologna Welcome

Ma che cosa è cambiato, rispetto all’anno scorso? “C’erano stati più eventi, soprattutto a luglio, penso ad esempio al G7 Scienza e Tecnologia con la ministra Anna Maria Bernini, ma anche congressi, kermesse sportive...Tutto ciò aiuta”.

Ma non è solo questo fattore a influenzare il turismo sotto le Torri. “Se il turismo internazionale tiene, non si può dire lo stesso di quello nazionale. In più abbiamo notato che la capacità di spesa è più limitata… Chi ha hotel con ristoranti e bar ha notato che i clienti preferiscono magari ordinare cibo d’asporto che utilizzare i servizi alberghieri”, è il ragionamento di Trombetti.

Approfondisci:

Nuove idee per il turismo: "Città d’arte e spiaggia vanno proposte insieme"

Nuove idee per il turismo: "Città d’arte e spiaggia vanno proposte insieme"

Insomma, “se il turismo ’alto spendente’ non va mai in crisi, non si può dire lo stesso della fascia media”, fa notare il presidente di Federalberghi. Ultima postilla: la tassa di soggiorno alle stelle (per l’anno giubilare) che varrà attorno a 21 milioni di euro.

“Il Comune utilizzi queste risorse per fare promozione della nostra destinazione”, è l’auspicio di Trombetti. Dalla Fondazione Bologna Welcome il bicchiere è comunque mezzo pieno, a fronte di uno sguardo d’insieme sugli ultimi mesi.

Approfondisci:

Com’è Bologna secondo il giornalista Biggers: "La città vera c’è e va cercata"

Com’è Bologna secondo il giornalista Biggers: "La città vera c’è e va cercata"

“In controtendenza rispetto ad altre località del Paese, penso alla Romagna ad esempio, la crescita del turismo a Bologna coinvolge anche la stagione estiva, segno di un’attrattività ormai consolidata, il cui motore spesso è proprio la cultura”, spiega Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome, che ragiona, però, sul trimestre giugno-luglio-agosto (spinto dai buoni risultati di giugno). E stima “un’occupazione media delle camere d’hotel che si manterrà sul livello dello scorso anno (76-77%)”.

Ravaglia guarda anche oltre Bologna città, sottolineando il successo dell’Appennino tra cammini, “molto gettonati”, ma anche “iniziative culturali e artistiche, le tante sagre e gli eventi promossi anche da Bologna Welcome come ’Borghi divini’ e le iniziative di ’Viva il Verde’”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoEstateCibo