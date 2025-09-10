Esuberi Yoox, oggi primo vertice. Confindustria: "Vertenza difficile"

Bologna, 10 settembre 2025 – Quella di Yoox-Net-a-Porter, una società "che ha sede all’estero", è una situazione "non facile da gestire. Comunque sono stati intavolati dei negoziati, dei dialoghi con l’azienda e quindi si auspica che si trovino dei punti di atterraggio".

A margine della presentazione di un accordo con tra Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo, la presidente della stessa associazione regionale, Annalisa Sassi, ha commentato la vertenza che vede la tedesca LuxExperience annunciare 165 esuberi sul territorio bolognese, di cui 134 in Interporto e 31 a Zola Predosa, su un totale di 867 addetti.

Oggi il primo incontro tra i sindacati nazionali e l’azienda, nella sede milanese di Assolombarda. Al momento, LuxExperience non dà alternative ai licenziamenti, né ammortizzatori sociali, né ricollocamenti in altre sedi.

Insomma, una linea dura contro la quale istituzioni (oltre Regione e Città metropolitana, anche i Comuni interessati), partiti politici (Pd e Coalizione civica in prima linea), sindacati e associazioni (Anpi) sono insorte, e sono pronte a supportare i lavoratori in una lotta che si annuncia lunga e difficile.

Le prossime mosse verranno decise in due assemblee dei lavoratori il 12 e il 15 settembre: molto dipenderà dall’andamento dell’incontro di oggi.

La difficoltà della vertenza non è nascosta, appunto, neanche da Sassi, che aggiunge: "Nel mondo imprenditoriale italiano e internazionale, osserva, "ci sono dei cambiamenti in atto, a volte le situazioni, come quella di Yoox, sono complesse e difficilmente gestibili".

In particolare "quando sono proprio le strutture di business che cambiano. Bisogna che iniziamo a mappare le situazioni di criticità che vengono anche per cambi veri di business e cercare di capire come fare delle transizioni verso ambiti dove c’è ricerca di personale, perché – chiosa la presidente di Confindustria regionale – una cosa che si può dire è che comunque in questo momento c’è una buona tenuta dell’occupazione".