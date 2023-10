Ex Saeco di Gaggio Montano, l’allarme dei sindacati: “Ancora cassa integrazione”

Bologna, 2 ottobre 2023 – Dopo la scesa in campo dei sindacati e dei lavoratori per lo stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore a rischio chiusura c’è un’altra situazione che preoccupa: è quella dell’ex Saeco oggi Versuni Manufacturing di Gaggio Montano per la quale sono infatti stati previsti 19 giorni di cassa integrazione, prima di Natale.

Una manifestazione dei lavoratori della ex Saeco (foto d'archivio)

Dopo un incontro con l'azienda, produttrice di macchine a marchio Gaggia, Saeco e Philips, Fiom-Cgil e Fim-Cisl fanno presente che non solo, infatti, verrà prorogata la cassa integrazione per 160 persone fino almeno a fine anno, in un periodo che normalmente invece è considerato di ‘alta stagione’ per il comparto produttivo (i dipendenti sono in cassa a rotazione da inizio anno quasi senza interruzioni).

Nel piano aziendale, infatti, sarebbero previsti altri otto giorni di cassa integrazione a zero ore proprio a ridosso delle vacanze natalizie, di fatto fermando la fabbrica dal 12 dicembre fino alla fine delle vacanze natalizie, pari a quasi un mese.

“Segnali poco confortanti” per Fim e Fiom, vista anche “l’assenza di un piano industriale e di investimenti in grado di rilanciare la produzione sul sito produttivo”.

Le organizzazioni sindacali chiedono così "idee e progetti per utilizzare le potenzialità di un sito storico e ricco di competenze", su cui pare però che il gruppo Versuni non stia investendo "quanto necessario".