Faac, la regina dei cancelli: ricavi da record e cambio di manager

La sede del colosso dei cancelli Faac a Zola Predosa

Bologna, 22 marzo 2023 - Ricavi consolidati record a 657 milioni di euro (+12,2% sul 2022), Ebitda a 107,5 milioni di euro (+6,2%) e utile operativo a 71,3 milioni (+7,7%). Sono i numeri del bilancio di Faac Spa, capogruppo di Faac Technologies, il cui cda ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022. Altra novità emersa dalla riunione, l’addio del ceo Andrea Marcellan, che ha rassegnato le proprie dimissioni per perseguire un’altra opportunità professionale. Tutte le deleghe esecutive sono state quindi affidate al presidente Andrea Moschetti, che assume ora la carica di Executive Chairman. Lamborghini Bologna, fatturato record. L’ad: "Entro il 2024 intera gamma ibrida" In crescita, nonostante le difficoltà I dati, spiegano dall’azienda di proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna, dopo il conferimento, nel 2012, della maggioranza delle azioni della ditta di Zola Predosa da parte dell’allora proprietario Michelangelo Manini (ora la Curia ha il 100% dei titoli) - confermano “il percorso di crescita redditizia e sostenibile, soprattutto grazie al contributo delle acquisizioni più recenti, rispetto alle quali procedono secondo i piani le attività di integrazione e di valorizzazione delle sinergie operative”. Non banali, poi, “le sfide che il gruppo si è trovato ad affrontare, dall’aumento dei costi delle materie prime e di...