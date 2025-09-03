Farete, da Bologna gli imprenditori suonano la sveglia all’Europa

Bologna, 3 settembre 2025 - Dazi, industria, geopolitica, infrastrutture. Con uno sguardo per “costruire un nuovo futuro”, come recita il claim della dodicesima edizione di Farete, la due giorni partita stamattina in Fiera organizzata da Confindustria Emilia nei padiglioni 16 e 18.

Ad aprire i lavori Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia, dando il via all’Assemblea pubblica di Confindustria Emilia. Che parte bacchettando un’Europa “evaporata”, per dirla con l’ex premier Mario Draghi, e che deve trovare “la sua consistenza”.

Per Bonfiglioli la Ue oggi ha “la consistenza di una maionese, che esce fuori dal panino… Per questo deve trovare una visione, non solo teorica”. In questo nuovo ordine mondiale l’Ue, infatti, rischia di “essere schiacciata” e di “rimanere da sola”.

In questo momento “oggi non ci sono alleati - constata Bonfiglioli - è un mondo che si è spaccato a forza di guerre, tutti contro tutti”. Da qui, la numero uno di Confindustria Emilia, guarda all’impresa che deve “abbandonare il modello di fabbrica anni Ottanta, ma guardare al futuro”.

L’industria 6.0

E quindi all’industria 6.0, già abbracciata dalla Cina, dove la robotizzazione la fa da padrona. “Va creato un ambiente sano, pulito, tecnologico e sano nelle nostre aziende. Mantenendo i nostri valori, perché non si può fare impresa senza etica”, sintetizza Bonfiglioli che ricorda l’importanza del nostro tessuto produttivo. "Le nostre aziende devono rimettersi in gioco e se qualcuna rimarrà indietro darà la colpa ai dazi, ma non è solo quello...". Bonfiglioli, poi, aggiunge che il “il nostro tessuto produttivo va salvaguardato, perché non possiamo fermarci o sarebbe masochistico”.

Nella morsa della burocrazia

Il nodo? La burocrazia, considerando che per aprire un “capannone negli Usa ci vogliono pochi mesi, qui da noi due anni”. Altri temi ‘caldi’, la formazione, le materie Stem non scelte delle donne e la mancanza di manodopera tecnica. Da qui, la necessità di innovare. “Nelle nostre 3.400 imprese, in 400 la governance è superiore ai 65 anni…”, sintetizza Bonfiglioli.

Uno sguardo, poi, va all’Italia e alla nostra Regione. "Un forte punto che ci viene riconosciuto e innanzitutto è di avere un governo stabile. Il fatto di avere un governo che punta a terminare la legislatura dà un messaggio verso l'esterno di stabilità", riconosce la presidente di Confindustria Emilia.

La questione energetica e le infrastrutture

E mette al primo posto il tema dell'energia. "E' importante che venga affrontato", scandisce. Sulle grandi opere, poi, fa un accenno al Passante. “Va fatto, non si può più aspettare”, dice Bonfiglioli. Sul fatto che sia ‘mini’, dimezzato rispetto al ‘Passante di Mezzo’, va oltre: “Ciò che conta è portarlo a termine”.

Le fa eco anche Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, fautore del ‘Passante Possibile’: “Sul Passante noi siamo chiamati a dover fare le scelte concrete e realistiche. Sotto traccia, abbiamo lavorato tutto il mese di agosto, abbiamo un impegno col ministro Salvini di rivederci a settembre e ritengo e spero che quella sarà la riunione conclusiva”.

Sulle opere di adduzione e green è chiaro che qualcosa si dovrà sacrificare. “Il governo ci ha detto che l'opera va ridotta, Autostrade ci ha detto che l'opera va ridotta, e noi stiamo combattendo con il sindaco Lepore, ma anche con l'assessora Priolo per salvare la parte più grande possibile di quell’opera”.

“Il progetto di prima era migliore, certo. Ma come si dice qui, meglio di niente meglio piuttosto”, ci tiene a sottolineare anche Emanuele Orsini, presidente nazionale di Confindustria.

Sul resto, il presidente fa asse con Bonfiglioli, condividendo con la collega di Confindustria Emilia le posizioni sull’Europa e la necessità delle nostre imprese di rinnovarsi e guardare al futuro. “Noi abbiamo molti gap con gli altri paesi, come la burocrazia che costa all’Italia 78 miliardi all’anno. Per fare uno stabilimento ci vogliono 4 anni, in Usa ce ne vuole massimo un anno e mezzo…”. Orsini, poi, tocca il tasto dolente dell’energia, su cui serve una svolta. “Il futuro? Non possiamo avere differenze politiche su un bene del Paese”.

Orsini e il tema salari

Il presidente di Confindustria ribadisce la necessità di un piano, sugli investimenti, da 8 miliardi perché “senza maggiore produttività dell’industria, manca il benessere sociale”. Da qui, il tema dell’aumento dei salari. “Il taglio dell’Irpef (una delle misure della nuova manovra del governo, ndr) di una volta all’anno non basta per incrementare gli stipendi dei lavoratori. Noi dobbiamo puntare sulla produttività delle imprese, perché se le aziende producono di più il reddito sarà maggiore e saranno le aziende stesse a distribuire la ricchezza”.