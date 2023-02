Farina di grillo nella pizza a Bologna. “I clienti sono incuriositi”

Claudio Voci, a destra, e Giuseppe Rosa, a sinistra

Cibo: scatta il via libera dell'Ue alla farina di grillo. Come può essere usata

Bologna, 8 febbraio 2023 – Una margherita? Sì, ma con la farina di grillo. Nel menù della pizzeria Almiro, a due passi dal laghetto di Osteria Grande, si respira aria di innovazione e, fra poco più di due settimane, i curiosi potranno assaggiare questo particolarissimo ingrediente. Colore grigiastro, alto contenuto proteico e un retrogusto dolciastro, la farina di grillo è entrata in commercio lo scorso gennaio, dopo l’ok dell’Unione Europea. “I primi tempi – racconta il pizzaiolo Giuseppe Rosa – la useremo mescolata con altre polveri, in una percentuale tra il 15 e il 20%. Se poi avremo un riscontro positivo da parte dei clienti, aumenteremo le dosi". Lucano d’origine, ma trapiantato in Emilia-Romagna dal 1995, Giuseppe lavora gli impasti dell’Almiro da sette anni. "Per me – dice – è una grande sfida. L’idea di usare un ingrediente così particolare mi stimola. All’inizio la abbineremo con mozzarella di bufala, salsiccia e friarielli. Abbiamo scelto sapori semplici, che stiano bene con questo tipo di farina, ma soprattutto che incontrino i gusti delle persone". E saranno proprio i clienti a decretare la vittoria o la sconfitta di questo esperimento culinario. "Sono tutti – sottolinea – abbastanza scettici, ma spero si ricredano al...