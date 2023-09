Fico a Bologna chiude e cambia nome, Farinetti: “Si chiamerà Grand Tour Italia”

Bologna, 21 settembre 2023 – Nuova vita per Fico, che cambierà format e nome. A svelare i progetti futuri per il parco di via Canali è il patron di Eataly, Oscar Farinetti, ai microfoni della trasmissione di Radio24, ‘Uno nessuno 100Milan’, condotta da Alessandro Milan e Leonardo Manera.

"Tra le cose che non mi sono venute propriamente bene diciamo che Fico è una di queste, anche se, detto tra parentesi, a me continua a piacere da morire ogni volta che ci vado”, ha detto Farinetti. Che poi è entrato nel dettaglio del restyling: “In genere gli imprenditori quando una cosa va male dicono ‘non siamo stati compresi’, invece la probabilità è che su questo progetto sono io che mi spiegato male. Quindi Fico va rivisto, cambierà anche il nome, si chiamerà ‘Grand Tour Italia’ e rappresenterà il viaggio, il viaggio nell’Italia delle regioni: si entrerà in Val D’Aosta, si uscirà dalla Sicilia e dalla Sardegna passando in mezzo a tutte le regioni italiane. Racconteremo la biodiversità italiana, con le osterie provenienti dal mondo slow food che cambieranno tutti i mesi, grandi aree didattiche, regioni che porteranno lì le loro feste locali e folkloristiche… sarà una cosa strepitosa, bellissima. Fico chiuderà da fine dicembre e riaprirà ad aprile ‘più grande e più bello che prima’”.

Farinetti ha recentemente acquisito il 100% della società di gestione di Fico proprio per rilanciare il parco.