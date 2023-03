Fiera di Bologna bilancio, probabile chiusura in perdita anche nel 2022

BolognaFiere, immagine dal salone 'Marca'

Bologna, 6 marzo 2023 - La Fiera potrebbe chiudere in perdita anche nel 2022. I dati ufficiali non sono ancora disponibili, ma in commissione la responsabile dell’unità Partecipazioni societarie del Comune, Emanuela Rinalducci, ha riferito in merito al bilancio di Via Michelino, ma senza troppi approfondimenti, “visto che ci sono ancora delle situazioni di contabilità da definire” e il quadro complessivo si avrà ad aprile.

La previsione, in ogni caso, riferisce la dirigente, “ci mostra una situazione in perdita”. Questo dopo che BolognaFiere aveva “chiuso l’esercizio 2021 con una perdita di 9,138 milioni di euro bilancio.

Il consolidato 2021 invece si è chiuso con un utile netto di 134mila euro – conclude - riepiloga Rinalducci - e questo ha fatto sì che il Comune non ha dovuto provvedere ad un accantonamento per perdite, come previsto dal Testo unico delle società partecipate”.

BolognaFiere, intanto, ha comunicato al Comune che “nel 2022 sono proseguite le attività di sviluppo dei ricavi anche fuori dal mercato fieristico e di contenimento dei costi sia variabili che fissi messi in atto all’inizio dell’emergenza sanitaria”, riporta Rinalducci. Che ammette che si prosegue "nel percorso di diversificazione del business al fine di ridurre il profilo di rischio". Ma non solo. Via Michelino continuerà a puntare su partnership con gli attori del territorio per lo sviluppo del business, aumentando anche l'offerta di fiere in ambito internazionale