Fiera Bologna, il cda si è dimesso: assemblea il 10 febbraio

Gianpiero Calzolari, numero uno di BolognaFiere: va verso la riconferma

Bologna, 27 gennaio 2023 – Cda di BolognaFiere azzerato e pronto a rinascere il 10 febbraio, con l’assemblea dei soci. Un ’terremoto’ in vista del cambio dovuto all’ingresso dei rappresentanti della società Informa Plc, ma soprattutto un passo decisivo in vista del riassetto dell’ente, ormai a maggioranza pubblica.

Con gli ultimi aumenti di capitale (fino a 2,5 milioni da viale Aldo Moro) e conferimenti (28 milioni di euro di immobili da palazzo D’Accursio), Comune, Regione e Camera di commercio hanno rafforzato il loro controllo sulla società, e dunque il cda che sarà scelto a febbraio rifletterà il nuovo status quo, con i privati minoranza. Un cambio di pelle che, sottotraccia, aveva creato qualche malumore anche tra alcuni azionisti privati.

A un anno di distanza dal ’rimpastino’ dovuto agli ingressi dei consiglieri del Comune di Bologna, Cathy La Torre e Rosa Grimaldi, adesso tocca a un intervento più pesante. I sondaggi per i successori sono già partiti, una delle certezze è che il presidente Gianpiero Calzolari resterà in sella, visto che ha traghettato BolognaFiere in questa nuova dimensione. Gli altri consiglieri che formano il cda dimissionario sono: Franco Baraldi (nominato di recente presidente di Bologna Welcome), Mariangela Conti, l’imprenditore Marco Palmieri, Amilcare Renzi (Confartigianato), Giulio Santagata, più le già nominate Grimaldi e La Torre. Poi, Vice presidente Celso De Scrilli e Antonio Bruzzone Direttore generale.

In serata, il presidente Calzolari ha avvisato per iscritto i soci, con una nota con cui convoca per il 10 febbraio alle 15.30 l’assemblea ordinaria e straordinaria. Quattro gli obiettivi per la parte ordinaria: nomina del cda a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza del membri del Consiglio in carica; presa d’atto della nomina del consigliere di amministrazione attribuita agli obbligazionisti (il rappresentante di Informa Plc); nomina dell’Osservatore su richiesta degli obbligazionisti e compensi del nuovo Organo amministrativo. C’è poi un ultimo punto ’straordinario’ , con "l’eliminazione del valore nominale delle azioni, con approvazione del testo coordinato dello Statuto". Infine, la nota ricorda le modalità di partecipazione all’assemblea stessa.

Dunque, la nuova BolognaFiere a guida sempre più pubblica è ai nastri di partenza. In questi mesi, tramite aumenti di capitale e conferimenti di beni (l’ultimo l’usufrutto gratuito del Parco Nord per i prossimi 6 anni, concesso dall’amministrazione comunale), l’asse con i soci pubblici si è rafforzato. Inoltre, è entrata Informa Plc, che ha portato un investimento di 25 milioni di euro, attraverso un prestito obbligazionario convertibile eventualmente in azioni. Una partnership con il colosso fieristico che ha sede in Inghilterra che è iniziata a Hong Kong, in Thailandia e India con Cosmoprof Asia.