FuturMotive a Bologna, si guarda a una mobilità innovativa e sostenibile: “Nuove idee e soluzioni”

Bologna, 16 novembre 2023 - Un percorso verso il futuro della mobilità. Un percorso che guarda all’innovazione, e che “guida” visitatori ed espositori verso le sfide della transizione energetica ed ecologica. Così Futurmotive - Expo & Talks, la rassegna internazionale per il futuro della mobilità, spin off di Autopromotec, ha aperto le sue porte: nel quartiere fieristico, sarà infatti possibile osservare da vicino i prodotti più innovativi del comparto automotive e approfondire i nuovi obiettivi del settore.

Perché il “futuro è oggi” ed è “già qui”. “È una bella sfida - conferma il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari - e anche gli amici di Autopromotec, che sono i titolari di un’esperienza importante a Bologna su tutto il mondo dell'automobile, si sono sfidati sul futuro compatibile con le nuove tendenze e una mobilità più sostenibile, partendo dall'industria automobilista e da tutta la filiera della forniture con molta attenzione alle novità”.

Non a caso, infatti, "le fiere servono anche a mettere in campo delle idee, che mettano a terra le indicazioni di chi decide le politiche - rimarca Calzolari - e le strategie a livello nazionale, europeo e internazionale".

Fa eco il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, presente all’inaugurazione di FutureMotive, sottolineando l’importanza di una fiera “che dimostra come ci sia un'attenzione da parte degli operatori ma anche delle istituzioni sull'evoluzione di un quadro che è significativo. Non dobbiamo trovare una sola soluzione, ma quante più soluzioni possibili, poi sarà il mercato a trovare quelle più idonee".

Un’occasione significativa, quindi, come conferma la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo: “L’automotive è sempre stata fondamentale per la nostra regione. Oggi si sa bene che la componentistica legata a questa evoluzione comporterà nuove filiere di lavoro. Investire sull'elettrico per noi significa anche qualità dell'aria e sostenibilità".

Grande soddisfazione anche da Renzo Servadei, ad di Autopromotec: “Dalla folla che vediamo nei padiglioni pensiamo che il messaggio di FuturMotive sia stato colto: è una fiera start-up e abbiamo 302 brand rappresentati, siamo molto soddisfatti”.