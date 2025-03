Giorgia Meloni in visita al Cosmoprof di Bologna

Bologna, 21 marzo 2025 - Blitz di Giorgia Meloni al Cosmoprof. Il premier è arrivato in Fiera per una visita privata, invitata dal senatore di FdI Renato Ancorotti al Salone della bellezza che sta richiamando circa 250.000 persone nel distretto in via Michelino.

Giorgia Meloni con il senatore di FdI Renato Ancorotti

Arrivo e traffico locale

È atterrata da Bruxelles al Marconi e nel tragitto sicuramente avrà potuto toccare con mano i primi disagi legati al traffico locale e alla presenza di tanti cantieri. Diretta al padiglione 15, ha visitato subito lo stand di Ancorotti Cosmetics, attirando l’attenzione di molti visitatori di passaggio.

Giorgia Meloni al Cosmoprof di Bologna

Visite precedenti e partecipanti

Non è la prima volta che Giorgia Meloni visita il Cosmoprof, essendo già stata presente da candidata alle Politiche e anche in precedenza, diventando un volto noto della kermesse.

Presenti tra gli stand anche il deputato meloniano Galeazzo Bignami

I senatori Marco Lisei e Gianpietro Maffoni

L’eurodeputato Stefano Cavedagna

I consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone

Dazi di Trump e settore bellezza

“Sì è sempre venuta negli ultimi anni e speriamo continui a farlo e resti nel nostro settore - commenta il senatore Ancorotti -. Se i dazi di Trump ci preoccupano? Noi esportiamo il 20% negli Stati Uniti. La preoccupazione c’è, ma siamo fiduciosi: ogni settore attraversa i suoi momenti di up e di down e ci riprenderemo come ci siamo sempre ripresi”.