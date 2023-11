HaveOne: l’abbigliamento trendy raddoppia al Centergross

Argelato (Bologna), 10 novembre 2023 – Un marchio tutto bolognese raddoppia con un secondo, ampio show-room al blocco 2 del Centergross di Funo di Argelato, il maxi polo commerciale B2B della moda pronta e all’ingrosso. Si tratta del marchio Haveone, nato e ideato nel 2019 proprio a Bologna e specializzato nel panorama del ready to wear attraverso mix and match di forme e tessuti.

Con particolare attenzione alle composizioni e alle fibre di origine naturale, Haveone propone capi daily, denim, capisala, maglieria lavorata. Conta su oltre seicento rivenditori, disseminati in tutta Italia, e che oggi si è presentato al pubblico con un nuovo show-room realizzato su due piani per un totale di 5mila metri quadrati. Tantissime le persone che, dalle 16 oggi, sono arrivate a Funo di Argelato per il private event di presentazione dei nuovi spazi.

Dietro a questo marchio, che vanta grande esperienza nel settore dell’abbigliamento ready to wear, ci sono Mirco Marchesini, fondatore e titolare, Vanessa Loreti, Cristina Santangelo e Michele Mantellini.

“Il nostro primo obiettivo era ed è stato creare un prodotto che fosse legato al pronto moda, ma che fosse molto diverso rispetto a quanto già era presente. Siamo entrati nel mercato a gamba tesa, creando forme comuni, ma con spalle importanti e robuste, pizzi inconsueti e appariscenti, ma sempre raffinati - raccontano -. Questo lo abbiamo fatto per crearci uno spazio definito sul mercato. Dopodiché siamo diventati trasversali creando un abbigliamento che vada dal basico al meno basico, da tutti i giorni al look serale”.

Da Haveone, poi, aggiungono: “Tra i prossimi obiettivi sicuramente sbarcare sul mercato estero. In Italia fatturiamo 15 milioni e dunque, oltre a crescere a livello nazionale pensando sempre a migliorare brand e prodotto, ci piacerebbe farci conoscere anche all’estero”.