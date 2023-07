Saldi Bologna, partenza lenta nei negozi. “Si poteva iniziare nel weekend”

Bologna, 7 luglio 2023 – È tempo di saldi in città. Gli sconti hanno preso il via ieri mattina, investendo i negozi e i punti vendita delle vie del centro storico. Un interessante flusso di bolognesi e di turisti ha colto al volo l’occasione, tutti attratti dai bassi costi e pronti a fare acquisti, guardando sempre, però, il cartellino dei prezzi. Spese folli, sì, ma senza esagerare.

Quest’anno i saldi sono iniziati di giovedì, nel mezzo della settimana. "La ritengo una scelta un po’ azzardata – racconta Lara Cremonini, di OttoLab by Hettabretz, negozio di abbigliamento –. Le persone sono a lavorare, quindi sono in pochi quelli che girano per negozi nella prima giornata infrasettimanale. La gente è interessata, butta l’occhio sui prezzi. Ma speriamo di lavorare in questo primo fine settimana. I nostri sconti partono dal 30%, che è un buon livello". Secondo la negoziante, "il flusso di turismo è legato al mondo gastronomico – dice –. C’è chi è interessato al Made in Italy o alle grandi firme, ma qui si viene in particolare per il cibo".

Non tutti i visitatori, però, scelgono le Due Torri solo per la gastronomia. "I turisti non mancano mai e sono attratti dai cartelli – evidenzia Alba Ballanti, di Finisport –. Le aspettative sono di lavorare tanto. Quest’anno abbiamo degli sconti più alti rispetto allo scorso anno, per incentivare gli acquisti. Ma la clientela fa attenzione alle spese. Speriamo di avere una bella stagione".

La prima giornata mostra un interesse moderato, ma non per questo passa inosservato. "Tra turisti e clienti abituali, il flusso c’è – commentano Julieta Camila Loza e Sabrina Canciani, di Vestopazzo, negozio di gioielli e accessori –. Al momento partiamo con il 20%, ma la nostra è una collezione continuativa: si tratta di sconti relativi. Rispetto allo scorso anno, la giornata di inizio ha visto più vendite, ma non c’è molta differenza rispetto agli scorsi giorni. Qualcuno spende un po’ di più e sono in aumento anche i turisti".

Potrebbe sembrare, quindi, un giovedì come tanti altri, ma gli sconti sono attivi, e chi se ne accorge, come raccontano i negozianti, entra nei punti vendita con curiosità. "Ora c’è tranquillità – spiega Eliana Folesani, di Vd Bologna, che propone borse, pelletteria e articoli da viaggio –. Ma noi siamo un prodotto particolare: rispetto a tutta la via (Indipendenza), predominata da negozi low cost o da grandi catene, siamo partiti un po’ a rilento. Ma siamo molto apprezzati dagli stranieri rispetto all’italiano medio. Ma c’è da mettere in evidenza la data di inizio, che è durante la settimana, di giovedì: potrebbe essere, quindi, che il grosso lo vedremo nei prossimi giorni, quando le persone sono a casa. Già dal venerdì potrebbe esserci più movimento. Abbiamo deciso di partire direttamente con il 60%, i proprietari sono riusciti a proporre questa ottima scontistica fin da subito".

L’affluenza nei negozi può dipendere anche dalla tipologia di merce proposta, ma non tutti i punti vendita lavorano a pieno ritmo nella giornata del via ai saldi. "Per il momento non c’è molto movimento, ma magari la gente non sa dell’inizio della stagione degli sconti – commenta Milena Camisa, del negozio Camisa 44, in via Indipendenza –. Il turismo c’è abbastanza, ma al momento è un ’no’. Ho deciso di iniziare con degli sconti del 30% e a fine periodo arriverà al 50, ma non andrò oltre: alla fine, altrimenti, andrei a perderci e non ha senso".