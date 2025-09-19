Cersaie 2025 apre a Bologna e cresce ancora: 10mila metri quadrati in più

Apre, lunedì a Bologna, il Cersaie, Salone internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno. La manifestazione, promossa da Confindustria ceramica con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con BolognaFiere, è pronta ad aprire la 42/a edizione con diverse novità a partire, spiega Filippo Manuzzi, presidente della commissione attività promozionali e fiere di Confindustria Ceramica, da "10.000 metri quadrati in più rispetto al 2024, per una superficie totale di 155.000 metri quadrati, che hanno richiesto l’apertura del 16esimo padiglione: scelte necessarie per ospitare più espositori, con un totale di 620 aziende provenienti da 29 paesi".

Il padiglione 19 ospiterà inoltre la 13esima edizione della ‘Città della posa’ e l’iniziativa internazionale ‘Cersaie World Tiling Lab’, dove squadre di giovani posatori provenienti da Italia, Svizzera, Brasile e Danimarca si confronteranno in realizzazioni dal vivo.

"Cersaie è il sodalizio più longevo costruito con un distretto importante come quello delle ceramiche, e si è confermato negli anni come l’appuntamento più importante al mondo", ha detto il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari alla presentazione della kermesse. "Abbiamo arricchito l’offerta gastronomica con lo spazio di uno chef stellato, Gennaro Esposito", ha aggiunto. Per la Fiera, ha concluso Calzolari, Calzolari, "è un momento favorevole, stiamo crescendo e vogliamo raggiungere numeri sempre più importanti, con una quota rilevante del fatturato sviluppata all’estero".

Alla presentazione del salone, anche il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, che ha parlato dell’incredibile "valore della filiera della ceramica" in regione, e dell’importanza di queste occasioni, che hanno il pregio di tenere insieme "la manifattura con la meravigliosa cultura artistica e architettonica della città di Bologna".

Il Cersaie aprirà i battenti lunedì mattina con il convegno ‘Continuare ad investire nella manifattura ceramica Italiana’; presenti il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, il ministro delle Imprese, Aldolfo Urso, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Orari e biglietti

Il Cersaie è aperto da lunedì 22 giovedì 25 dalle 9 alle 19. Venerdì 26 dalle 9 alle 18. L’ingresso alla fiera è gratuito ma è necessario registrarsi a questa pagina (non sarà possibile farlo in biglietteria).

La viabilità: chiusa l’uscita 8 in alcuni orari

A causa di cantieri del tram nella zona del quartiere fieristico “vi informiamo che, durante l'evento, l'uscita 8 della tangenziale sarà temporaneamente chiusa la mattina, dalle 8,30 alle 10,30, e nel pomeriggio, dalle 17 alle 19. Le altre uscite della tangenziale, inclusa l'uscita autostradale Bologna Fiera, rimarranno aperte e accessibili regolarmente”, avvisa il sito dell’organizzazione.