Imprenditoria femminile e sfide future: l’evento di Aidda a Bologna

Aidda Emilia Romagna: presidente Gabriella Castelli, consigliera Patrizia Bauer, consigliera Francesca Buscaroli, consigliera Cristina Dallacasa, consigliera Nicoletta Marini, consigliera Stefania Matteuzzi consigliera Chiara Poletti, consigliera Francesca Stefanelli, delegata Nazionale Lorella Farina past president Katia Gruppioni

Per approfondire:

Bologna, 22 marzo 2023 – Una riflessione sullo scenario attuale tra impresa al femminile e le sfide del futuro: è questo il tema al centro dell'evento organizzato da Aidda Emilia Romagna e Banca Ifigest a Bologna, domani 23 marzo alle 16:30 al Museo del Patrimonio Industriale.

Oggi più che mai è importante diffondere la cultura dell’imprenditoria femminile, non solo per abbattere finalmente il gender gap ma per restituire al Paese una risorsa che è imprescindibile. E qualcosa sta già cambiando.

Chi è Aidda

Aidda è la prima associazione italiana nata con lo specifico obiettivo di valorizzare e sostenere l’imprenditoria al femminile, il ruolo delle donne manager e delle professioniste che per un 10% delle associate, ne fanno parte.

Nata nel 1961 a Torino, vede dopo qualche anno nascere il proprio chapter in Emilia Romagna. L’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, con tredici delegazioni regionali a copertura del territorio italiano, è tutt’ora un autorevole punto di riferimento per le donne che assumono ruoli di responsabilità nella struttura economica italiana.

Banca Ifigest

Si tratta di una banca privata e indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e multifamily office, con un azionariato diffuso composto da Soci appartenenti a importanti gruppi imprenditoriali e a storiche famiglie italiane.

Programma dell’incontro e ospiti

L'evento di domani è intitolato “L’accesso ai mercati dei capitali. Scenario Italia tra impresa al femminile e sfide per il futuro”. A dare il via all’incontro, il presidente dell’associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale Daniele Vacchi e della presidente uscente Aidda Emilia Romagna Katia Gruppioni.

Saranno presenti i tre relatori inziali – il presidente di Banca Ifigest Carlo Scognamiglio Pasini, presidente emerito del Senato della Repubblica e già rettore dell’Università LUISS, Franco Mosconi, professore di economia industriale presso l’Università di Parma e Silvia Sciorilli Borrelli corrispondente italiana del Financial Times – che argomenteranno il tema dell’accesso al mercato dei capitali, l’analisi sul finanziamento delle imprese industriali, sua evoluzione storica e cosa rappresenta oggi nel mercato Nazionale, trattando anche il tema del delisting dall’Europa verso gli USA.

Successivamente ci sarà la moderatrice Ilaria Vesentini de Il Sole 24 Ore introdurrà il confronto con le imprenditrici e manager che verterà sul ruolo delle imprese a guida femminile e sfide per il futuro. Saranno presenti naturalmente Katia Gruppioni (vice presidente Sira Group Spa), Eriona Gjinukaj (COO Dompé farmaceutici Spa), Regina De Albertis (consigliere delegato borio Mangiarotti Spa e presidente assimpredil ance Milano, Lodi, Monza e Brianza), Valentina Marchesini (direttore risorse umane, Marketing&Communication Marchesini Group Spa) e Sandra Samoggia (presidente della Fondazione Aldini Valeriani e amministratore vela printing solutions sas).

Concluderà Francesco Cosmelli (responsabile area private banking banca ifigest) presentando i vantaggi competitivi di un mercato dei capitali efficiente e delle conseguenze positive sul piano delle capacità innovative del sistema industriale italiano.