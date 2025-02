Innovazione e sostenibilità, le chiavi per il futuro dei distretti

Bologna, 27 febbraio 2025 - Una sfida che non guarda solo al futuro, ma anche al presente. Una sfida che punta a rendere più sostenibile il processo industriale e che vede, oggi, diversi protagonisti schierati in prima fila nelle grandi trasformazioni che attendono i distretti.

Un traguardo - necessario e comune – su cui i riflettori dovranno quindi rimanere accesi, proprio come ricordato durante l’evento di QN-Distretti “Logistica, packaging e trasporti: la trasformazione dei distretti tra innovazione e ambiente”, reso possibile grazie al supporto del Main Partner TIM Enterprise, al sostegno di BI-REX, CAR e Confartigianato, e con la collaborazione di Ipsos e Fondazione Fashion Research Italy.

Tra analisi, interventi e dibattiti, ospiti ed esperti hanno messo in luce opportunità e strategie per il futuro: l’evento è stato introdotto da Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino e Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, a cui poi è seguito l’intervento di Pietro Cervellati, Brand Ambassador della Fondazione Fashion Research Italy.

Un convegno che ha così rappresentato un’opportunità “unica” per approfondire le sfide e le opportunità di settori in continua trasformazione, dove innovazione e sostenibilità rappresentano, ora come ora, “le chiavi per il futuro dei distretti”.

“Università e imprese devono viaggiare insieme - ha ricordato il rettore Giovanni Molari - perché non bisogna dimenticare il grande beneficio che si può ottenere attraverso uno scambio continuo tra le diverse realtà, non solo a livello di formazione, ma anche a livello di informazione, ricerca e tecnologie”.

Sfide e traguardi, sì, ma che devono guardare anche a cambiamenti sempre più necessari: “A fronte di un'impresa manifatturiera eccezionale, tra cui quella del packaging in cui siamo leader - avverte infatti Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna - se dico logistica, invece, dobbiamo invece fare uno scatto, ora necessario”.

“Dal cambiamento fino alla collaborazione - è invece la ‘ricetta’ che suggerisce l’assessora comunale Anna Lisa Boni -. Ci sono tanti punti chiave che ci possono aiutare a fare fronte alle sfide che abbiamo davanti. Per superare le crisi, infatti, vanno trovate risposte concrete e va immaginato un modello di sviluppo diverso. L’impegno messo in campo è significativo, e guarda alle tante sfide e necessità che esistono, diverse sì, ma tutte da affrontare: pensiamo all’innovazione, ma anche agli obiettivi ambientali, all’intelligenza artificiale. Tutti traguardi verso cui bisogna dirigersi rimanendo coesi e facendo della collaborazione un trampolino di lancio”.

Ad analizzare lo scenario nelle sue varie sfaccettature, anche Nicola Neri, ceo di Ipsos: “Nei dieci anni prima del Covid, la preoccupazione era legata alla propria condizione economica. Da dopo la pandemia, la paura maggiore è per l'impatto economico e la disoccupazione. L'inflazione al momento è la più grande, così come l'aumento dei prezzi e del costo della vita".

Ma non è finita qui. Ad accendere i riflettori sull’importanza della digitalizzazione, invece, è stato anche Stefano Cattorini, direttore generale BI-REX. “È necessario creare ponti con le piccole e medie imprese, creare competenze, aggiornarle, ma soprattutto avvicinare le tecnologie all’utilizzo industriale - spiega - se non si guarda alla digitalizzazione, allora sarà sempre più difficile essere competitivi”.

Presente durante la tavola rotonda, ieri pomeriggio, anche Susanna Jean, Responsabile Offerta 5G, Verticals e IoT TIM Enterprise: “L'innovazione digitale oggi non riguarda solo l'adozione di nuove tecnologie, ma anche la loro integrazione per migliorare efficienza, sostenibilità e interazione tra operatori e macchine intelligenti. L'intelligenza artificiale, combinata con l'oT e la connettività 5G, sta rivoluzionando tutti i settori, consentendo un flusso di dati continuo e a bassa latenza”.

Il confronto ha visto poi l’intervento anche di Sergio Lo Monte, Segretario Nazionale Confartigianato Trasporti: “Bisogna affiancare le imprese - dice - per rispondere, realmente, a tutti i requisiti necessari per rimanere competitivi sul mercato: bisogna creare migliori condizioni, mettere in campo delle agevolazioni e sostegni concreti, affinché il risultato possa essere raggiunto”.

Non solo. “L'Emilia-Romagna, con un settore logistico in forte crescita, ha molto potenziale, ma per ora vediamo crescere soprattutto i trasporti su strada - conferma Marco Marcatili, direttore sviluppo Nomisma -. Le imprese indicano tre elementi prioritari per ricorrere ad un mix modale più sostenibile: costi più contenuti, certezza dei tempi di consegna, maggior frequenza del servizio”.

Infine, in chiusura, il panel “Visioni di domani: la startup che cambia le regole del gioco” con con Simone Arminio, responsabile di Money Vibez, e Cristina Massa, Head of Sales Qaplà, "la piattaforma che semplifica la gestione delle informazioni e delle spedizioni: partiamo dall'etichetta e finiamo nella consegna del cliente. Una piattaforma tecnologica che si pone al centro tra il trasporto, l'e-commerce e l'azienda che spedisce, fino al consumatore finale".