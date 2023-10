Innovazione e tradizione, l’avventura di Toyota

Bologna, 27 ottobre 2023 – Una casa automobilistica orientata al futuro e all’innovazione, ma senza mettere mai da parte le proprie origini. "Perché Toyota, sui valori che contraddistinguono il brand, ha costruito un percorso che l’ha portata da vera e propria scommessa a leader mondiale del settore", spiega Luca Vetrone, capo relazioni esterne del colosso giapponese, protagonista della puntata odierna del nostro podcast, ’Il Resto di Bologna’ (disponibile su Spotify, Google e Apple podcast e sul nostro sito Internet).

La storia all’origine di Toyota brand presente al salone ‘Auto e Moto d’epoca’, è decisamente particolare: nel 1933 la Toyoda Automatic Loom (nata nel 1890 come produttrice di telai tessili) aprì una nuova branca destinata alla produzione di auto, sotto la direzione di Kiichirō Toyoda, figlio del patron Toyoda Sakichi. L’anno dopo arriva la produzione dei primi motori, mentre nel 1936 inizia la produzione in serie dell’automobile Model AA. Nasce così ufficialmente, nel 1937, la Toyota Motor Company, nonostante il marchio, ancora oggi, resti attivo nel settore tessile. Il brand viene trasformato dal suo fondatore Toyoda Sakichi in ‘Toyota’ per motivi scaramantici: il nuovo nome poteva infatti essere scritto in giapponese utilizzando 10 ideogrammi (anziché 11), numero fortunato nella cultura nipponica. Toyota è presente al salone in Fiera per svelare l’anteprima del nuovo ‘Land Cruiser’, che farà il proprio debutto in strada solo il prossimo anno.