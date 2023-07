Insieme per il lavoro, la Bbs dialoga con le imprese a Bologna. Lepore: “Attrattivi per studenti e lavoratori”

Bologna, 6 luglio 2023 – “Insieme per il lavoro è una rete che trasforma il lavoro in un riscatto e in una forma di libertà espressiva ed economica”. Così Agnese Pini, direttrice di Qn, Nazione, Giorno e Carlino, apre la conferenza “Alla ricerca di lavoratori: il supporto di Insieme per il lavoro", ospitata a Villa Guastavillani, sede della Bologna Business School.

L’evento, organizzato dal progetto ‘Insieme per il lavoro’, illustra lo scenario economico attuale, affrontando le dinamiche di matching tra domande e offerta, alla presenza delle principali imprese territoriali. “Il progetto è simbolico anche per la nostra scuola, in cui si studia gestione aziendale, dove il tema del lavoro è centrale - spiega Max Bergami, dean della Bbs -. Questo progetto è di grande valore per chi non riesce a trovare lavoro e per le imprese”.

Dalla creazione, il progetto conta 6793 persone iscritte e in 1650 hanno trovato il lavoro. “Il progetto rende più accessibile il mercato del lavoro per chi fa fatica a trovare una posizione - afferma Giovanna Trombetti, direttrice Area sviluppo economico e sociale della Città -. Il target principale degli iscritti è 40-49 anni, ma nel 2022 c’è stato un aumento significativo della fascia più giovane, 18-29 anni”. Tra le imprese partner del progetto, c’è Caffè Terzi, che ha faticato per trovare dipendenti. “Ora abbiamo accolto un ragazzo, una gemma. Nel nostro settore non ci sono stipendi da favola - racconta il founder Manuel Terzi -. E i costi per l’azienda sono pesanti. Negli ultimi tempi è sopraggiunta una mancanza: il senso del dovere, che sta andando verso il senso del dovuto”.

Anche Tper Spa fa parte del team. “Il tema dell’appartenenza all’azienda lavorativa è cambiata - sottolinea la presidente Giuseppina Gualtieri -. Prima l’autista era un orgoglio per la città. L’azienda vuole recuperare il rapporto di stima reciproca e di valore del lavoro. Diamo possibilità alle persone di più di 24 anni di acquisire la patente, investendo risorse”.

Nel mondo del lavoro, il tema di genere è ancora centrale. “Abbiamo stabilizzato all’inizio due persone - evidenzia Francesco Malaguti, presidente Camst Group -. Il profilo che ora funziona è la mamma, che riparte da noi, facendo un passo indietro, per tornare a guardare avanti. Da noi trovano una flessibilità per seguire anche le famiglie”.

Alla conferenza, sono presenti anche le istituzioni. “Non possiamo essere oggi un’isola felice - riflette il sindaco Matteo Lepore -. Viviamo delle disuguaglianze del nostro Paese. Le persone vengono nel nostro territorio perché non possono rimanere nel loro. Siamo attrattivi per studenti e lavoratori, che non possono studiare o lavorare nei loro territori”. “Il progetto è un soggetto adulto che sta dando grandi soddisfazioni, che ha una particolarità di rigenerazione del soggetto e gli dà un’opportunità”, commenta l’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla.

“Il segreto del progetto è la continuità, che ha permesso di aggiungere altre possibilità. È la chimica giusta”, conclude il cardinale Matteo Zuppi.