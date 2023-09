Insolvenzfest Bologna 2023, tra futuro e debito pubblico: il programma

Bologna, 12 settembre 2023 – “Il debito vive nel futuro, sta al paese stabilire un equilibrio tra lavoro e libertà” torna anche quest’anno l’Insolvenzfest, il Festival sulla crisi debiti e diritti. Le parole appartengono al direttore scientifico del Festival, Massimo Ferro, anche presidente della Corte di Cassazione, che ci ricorda che “il debito è il futuro” e che sarà impossibile per i giovani pagarlo se il lavoro è “precario”.

Ogni edizione Insolvenzfest affronta i temi principali del debito pubblico e privato con lenti diverse, il focus del 2023 sono i ‘Debiti Futuri’ analizzando gli effetti sociali, economici e giuridici dell’indebitamento. La rassegna animerà dal giovedì 14 e domenica 17 settembre, gli spazi della Cineteca di Bologna e di Palazzo Zambeccari, oltre che le sale dello Stabat Mater in Archiginnasio e dell’Auditorium Biagi in SalaBorsa.

L’apertura sarà proprio alla cineteca giovedì alle 20 con il prologo ‘Risate Inedite: uno sguardo d’autore’ presentato dal comico Edoardo Confuorto che tratterà con ironia il tema del festival, a seguire nel corso del fine settimana tante discussioni e confronti anche su temi come l’economia criminale della mafia settentrionale, la povertà dei lavoratori, il costo dell’occupazione, sistema penale e molto altro.

Il programma completo è stato presentato oggi in Sala Anziani da Massimo Bugani, assessore alla Trasparenza e semplificazione amministrativa, servizi demografici, relazioni sindacali del Comune di Bologna, Giovanni Berti Arnoladi Veli, consigliere speciale del Sindaco Matteo Lepore sulla giustizia e referente del Patto per la Giustizia di Comune e Città metropolitana di Bologna, Massimo Ferro, Enrica Piacquaddio, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Esterina Littardi, presidente Associazione Curatori e Ctu Tribunale di Bologna, Pier Paolo Redaelli, presidente Consiglio Provinciale Consulenti Del Lavoro Bologna e Flavio Peccenini, presidente dell'ordine degli avvocati di Bologna.

Insolvenzfest 2023, il programma

“Questi sono temi molto attuali che il sindaco Lepore e tutta l’amministrazione sta seguendo ed è per questo che patrociniamo questo evento” ha dichiarato Bugani. “I giovani si portano dietro i nostri debiti, quindi, è nostra responsabilità aiutarli e orientarli verso un percorso giusto” ha commentato Veli. “Senza dubbio è importante parlare con le persone indebitate perché sono spesso vittima di truffe, per questo forniamo loro consulenze gratuite tramite il nostro sportello in collaborazione con il comune” ha aggiunto Littardi. “Dal 2014 l’osservatorio riporta circa 850 mila casi di debiti, 100mila da parte di famiglia e la maggior parte di questi nascono da un prestito frutto di un’iniziativa di impresa che non è andata a buon fine” riporta Piacquaddio “Come si pensa di pagare il debito futuro con il lavoro precario? Noi siamo ben lieti di partecipare a questo festival proprio per cercare di rispondere a questa domanda” ha detto Redaelli. Più info sul programma sul sito insolvenzfest.it